تركيا ترفض عبور نتانياهو مجالها الجوي

نفت تركيا أمس، تقارير بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو باستخدام مجالها الجوي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في بيان، إن «الادعاءات بأن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي حصلت على إذن بالتحليق فوق الأراضي التركية غير صحيحة على الإطلاق، ولم نتلقَ أي طلب في هذا الاتجاه».

والثلاثاء، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتانياهو، يعتزم زيارة أذربيجان، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر 5 أيام.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن تركيا رفضت أيضاً مرور طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من مجالها الجوي إلى أذربيجان، لحضور مؤتمر المناخ.

وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل اعترفت برفض تركيا مرور طائرة هرتسوغ عبر مجالها الجوي في طريقها إلى أذربيجان، معتبرة أن هذا «أحد أسباب إلغاء الرحلة وليس السبب الوحيد».

وكان من المقرر أن يقوم هرتسوغ بزيارة قصيرة إلى باكو، الثلاثاء، مع خطط لاستخدام الطائرة المخصصة للزيارات الرسمية الخارجية لرئيس الوزراء والرئيس الإسرائيليين.

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن الرئيس الإسرائيلي ألغى الزيارة المقررة إلى باكو «لأسباب أمنية».

