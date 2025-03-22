احتجاجات تركيا تتوسع.. وأردوغان يرفض «إرهاب الشارع»

تمددت رقعة الاحتجاجات في الشارع التركي، أمس، على إثر اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، في وقت رد فيه الأخير نافياً التهم الموجهة إليه بالفساد والإرهاب، فيما قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أنقرة لن ترضخ لـ«إرهاب الشارع»، وذلك بعد دعوة حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، والذي ينتمي إليه إمام أوغلو الموقوف منذ الأربعاء، لاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، في وقت لاحق أمس.

وقال أردوغان إن بلاده لن تتسامح مع حدوث عنف في الشوارع أو اضطرابات عامة. وقال أمام حشد من الناس في العاصمة أنقرة «لن نقبل الإخلال بالنظام العام. وكما لم نذعن قط للإرهاب في الشوارع، فلن نستسلم للتخريب».

وفي ثالث يوم من الاحتجاجات توافد المتظاهرون، الذين تجاوز عددهم 300 ألف بحسب بيانات المعارضة، في اتجاه مبنى بلدية إسطنبول، بدعوة من حزب الشعب. وأوقف أوغلو، الذي يعد أكبر منافسي أردوغان بشبهتي «الفساد والإرهاب» قبل أيام قليلة من ترشيح الحزب الشعب له رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.