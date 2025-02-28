أوجلان يدعو إلى حلّ حزب «العمال» الكردستاني وترك السلاح

في إعلان تاريخي، دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان، أمس، الحزب إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.

وقال في الإعلان الذي أعده من زنزانته الانفرادية في سجنه في جزيرة إمرالي، حيث يقضي عقوبته منذ توقيفه عام 1999، إن «على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه».

وتأتي هذه الدعوة بعد 4 أشهر من عرض أنقرة السلام على أوجلان البالغ 75 عاماً.

وتلا الإعلان وفد من نواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، المؤيد للأكراد، الذي زاره في سجنه في وقت سابق أمس.

وأضاف أوجلان: «أدعو إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة».

وفي أول رد تركي على دعوة أوجلان، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم آفكان آلا، إن أنقرة «ستتحرر من القيود»، فيما رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الدعوة التاريخية للزعيم الكردي «بارقة أمل» لتحقيق السلام.

بموازاة ذلك، رحّبت رئاسة إقليم كردستان العراق بدعوة أوجلان، وقال رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني: «نرحب بحرارة برسالة السيد أوجلان ودعوته».

وأكد أن الإقليم «يدعم بشكل كامل عملية السلام»، مشدداً على استعداده «للقيام بدور المساعدة والتعاون في كل ما يقع على عاتقنا لإنجاح هذه العملية»، كما رحب مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية بدعوة أوجلان، لكنه أكد أن قواته غير معنية بها.