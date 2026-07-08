ترامب ينتصر لأردوغان ويوقف طموحات نتانياهو

دبي - البيان - أنقرة - وكالات

شهدت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنقرة لحضور قمة الناتو، تحولاً كبيراً في السياسة، حيث أعلن أنه سيتم إعادة النظر في إمكان بيع مقاتلات «إف- 35» لتركيا ورفع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا بالعقوبات (كاتسا)، التي فُرضت بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».

رغم خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو علناً، وحض واشنطن على عدم بيع المقاتلات لأنقرة، وعدم دعمها عسكرياً لأنها تؤثر في طموحاته، غافلاً عن أن ترامب تُحركه دوافع إثبات الذات، وأنه صاحب القرار. وقال الرئيس التركي أردوغان إن ترامب يفي بوعوده دائماً.

ووسط تحليق طائرات مقاتلة استقبل أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترمب في أنقرة، بحفاوة كبيرة للمشاركة في قمة الناتو، حيث أكد ترامب أن هناك علاقة قوية جداً تربطه بأردوغان، وأنه لولا أن قمة «ناتو» تُعقَد في أنقرة تحت قيادة هذا الرئيس القوي ما كان قد حضرها.

وأضاف: «سأقدم على أمر سيجعل أردوغان سعيداً»، مشيراً إلى أن تركيا دولة قوية، ولديها جنود ومعدات عسكرية وتطور في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه بفضل العلاقات القوية مع أردوغان، سار كل شيء على نحو جيد بين بلديهما حتى الآن.

وظهر ترامب إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قبل أن يُسأل عن إمكانية بيع مقاتلات «إف-35» لتركيا، ليصفها بـ«الحليف المخلص»، مضيفاً: «بل أكثر من دول أخرى»، ومؤكداً: «سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن بيع المقاتلات».

وأضاف أنه لا يشعر بأي قلق تجاه حصول تركيا على مقاتلات «إف-35» أو أي طائرات أخرى، وأن من حق تركيا أيضاً الحصول على معدات تحديث وصيانة الطائرات التي اشترتها من أمريكا.

وتابع: «تركيا اشترت طائرات منا، أعتقد أن علينا الالتزام بصيانة محركاتها». قال ترامب: «بسببي لم تتدخل تركيا في الحرب ضد إيران. تركيا لم تدخل في الحرب ضد إسرائيل».

بدوره، أشار أردوغان إلى إمكانية الإعلان خلال قمة «ناتو»، اليوم الأربعاء، عن أخبار جيدة، مضيفاً: «سنسمع أخباراً جيدة خلال القمة بشأن بشارة الرئيس ترامب، وأنا أثق في وفائه بوعوده».

وتتوقع أنقرة أن تُزيل هذه الخطوة العقبات أمام التعاون الدفاعي التركي-الأمريكي بشكل كامل، وتسعى لدى إدارة ترامب منذ فترة طويلة لإزالة هذه العقوبات التي فرضها بنفسه أواخر عام 2020.

ووسط هذه التطورات حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، من أن بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف - 35» لتركيا من شأنه «نسف توازن القوى» في الشرق الأوسط.

وقال في مقابلة أجرتها معه شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية: «إن أي صفقة مماثلة من شأنها نسف توازن القوى في الشرق الأوسط»، زاعماً أن تركيا -باعتقاده- لديها طموحات عدوانية.