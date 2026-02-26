الإمارات تتضامن مع تركيا وتعزي في حادث تحطم طائرة عسكرية

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية تركيا الصديقة، وخالص تعازيها في حادث تحطم طائرة عسكرية، والذي أسفر عن استشهاد قائد الطائرة. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أسرة الفقيد، وإلى حكومة وشعب تركيا الصديق، في هذا الحادث المؤسف.

وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز إف - 16 تابعة للقوات الجوية التركية صباح أمس، غربي تركيا، ما أسفر عن مقتل قائدها، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع.

وكانت الطائرة أقلعت عند الساعة 00:56 بالتوقيت المحلي (21:56 الثلاثاء بتوقيت غرينيتش) من قاعدة في محافظة باليكسير (بالي قصر)، وانقطع الاتصال بها لاحقاً، وفق المصدر نفسه. وعُثر في وقت لاحق على حطام الطائرة في المحافظة نفسها. وأفادت وكالة الأناضول بوفاة الطيار، لافتة إلى أن سبب التحطم لا يزال قيد التحقيق.

وكان الجيش التركي تكبّد خسارة مماثلة في نوفمبر الماضي عندما تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز سي - 130 في جورجيا خلال عودتها من أذربيجان، ما أسفر عن مقتل جميع أفراد الطاقم العشرين.

وشهدت الأشهر الأخيرة تحطم طائرات أخرى من طراز إف - 16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. ففي يناير، عثرت تايوان على الصندوق الأسود لإحدى هذه الطائرات المقاتلة بعد تحطمها في البحر خلال مهمة روتينية. وأُفيد بفقدان قائدها الذي قفز بالمظلة في عرض البحر.

وفي بولندا، تحطمت طائرة أخرى في أغسطس أثناء الاستعدادات لعرض جوي، ما أسفر عن مقتل قائدها.