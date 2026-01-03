روسيا تسيطر على 5600 كم2 من الأراضي الأوكرانية في 2025

سجلت روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا العام الماضي تجاوزت تلك التي حققتها في أي عام باستثناء 2022، بحسب ما أظهر تحليل لوكالة فرانس برس، أمس.

وسيطر الجيش الروسي على أكثر من 5600 كيلومتر مربع (0.94 في المئة) من الأراضي الأوكرانية في 2025، بحسب تحليل لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب المتعاون مع مشروع التهديدات الخطيرة.

ويشمل ذلك مناطق تقول كييف ومحللون عسكريون إنها خاضعة لسيطرة روسيا، إضافة إلى تلك التي أعلن الجيش الروسي السيطرة عليها.

وتُعد هذه المساحات أكبر من تلك التي سيطر عليها الجيش الروسي في العامين السابقين مجتمعين، رغم أنها أقل بكثير من 60 ألف كيلومتر مربع سيطر عليها في العام الأول من الغزو.

من جهة أخرى، أكد ناطق باسم القوات الأوكرانية المسلحة أن الجيش لا يضرب سوى «أهداف عسكرية» روسية، بعدما اتهمت موسكو كييف بقتل 27 مدنياً في ضربة بمسيّرات على مقهى وفندق في منطقة محتلة من جنوب أوكرانيا.

فيما قال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية، ⁠إن روسيا شنت ضربات صاروخية على ⁠مبنى متعدد الطوابق في خاركيف بشمال شرق ​البلاد، أمس، ما ​أدى إلى إصابة ‌15 شخصاً على ⁠الأقل.