روسيا حققت في 2025 أكبر مكاسب في أوكرانيا منذ 2022

سجّلت روسيا مكاسب ميدانية في أوكرانيا العام الماضي تجاوزت تلك التي حققتها في أي عام باستثناء 2022، بحسب تحليل لوكالة فرانس برس الجمعة.

وسيطر الجيش الروسي الذي يتفوق على خصمه الأوكراني عديداً وعتاداً، على أكثر من 5600 كيلومتر مربّع (0,94 في المئة) من الأراضي الأوكرانية في 2025، بحسب تحليل لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب المتعاون مع مشروع التهديدات الخطيرة.

ويشمل ذلك مناطق تقول كييف ومحللون عسكريون إنها خاضعة لسيطرة روسيا، إضافة إلى تلك التي أعلن الجيش الروسي السيطرة عليها.

وتُعدّ هذه المساحات أكبر من تلك التي سيطر عليها الجيش الروسي في العامين السابقين مجتمعين، رغم أنها أقل بكثير من 60 ألف كيلومتر مربّع سيطر عليها في العام الأول من الغزو.

حققت روسيا أكبر تقدّم في 2025 في نوفمبر (701 كيلومتر مربّع) بينما كانت مساحة 244 كيلومتراً مربعاً التي سيطرت عليها في ديسمبر الأصغر منذ مارس، بحسب البيانات.

وتعرّضت أوكرانيا لضغوط كبيرة في 2025 بسبب القصف الروسي، وميدانياً حيث تخلّت بشكل ثابت عن أراض لصالح الجيش الروسي.

وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات مع الجانبين في مسعى لوضع حد للقتال. لكنه فشل حتى الآن في انتزاع تنازلات من الكرملين الذي يحتل ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا وطالب بانسحاب كييف من منطقة دونباس الشرقية مقابل السلام.

تتهم كييف روسيا بعدم الرغبة في تحقيق السلام، قائلة إنها تتعمّد تخريب الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب على أمل انتزاع مزيد من الأراضي الأوكرانية.

