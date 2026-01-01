بعد التشكيك الغربي.. روسيا تسلّم أميركا «أدلة» استهداف مقر بوتين

قالت روسيا اليوم الخميس إنها استخرجت وفككت تشفير ملف من ‌طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الأيام القليلة الماضية مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة إلى الولايات المتحدة.

واتهمت موسكو كييف يوم الاثنين بمحاولة ضرب مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود بشمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى. وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.

وشككت أوكرانيا ودول غربية في الرواية الروسية بشأن محاولة الاستهداف المزعومة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تيليجرام اليوم الخميس "كشفت ​عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن الهدف ​النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة ​في 29 ديسمبر 2025 كان منشأة في مقر الرئاسة الروسية بمنطقة نوفجورود".

وأضاف ‌البيان "سيتم نقل ‌هذه المواد إلى الجانب الأمريكي من خلال القنوات المعمول بها".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن مسؤولي الأمن القومي الأمريكي خلصوا إلى أن أوكرانيا لم ​تستهدف بوتين ​أو أحد مقرات إقامته في ضربة بطائرات مسيرة. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من التقرير.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين يوم الاثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "غاضب جدا" بشأنه.

وبدا ترامب أكثر تشككا أمس الأربعاء إذ شارك على وسائل التواصل الاجتماعي مقالا لصحيفة ‍نيويورك بوست يتهم روسيا بعرقلة السلام في أوكرانيا.

ونفت أوكرانيا تنفيذ مثل هذا الهجوم ووصفت الاتهام بأنه جزء من حملة تضليل روسية تهدف إلى إثارة خلاف بين كييف وواشنطن بعد اجتماع مطلع الأسبوع بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.