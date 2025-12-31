بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة، أمس، عن ثقته بانتصار روسيا في أوكرانيا، في وقت يستمر التقدم الروسي على الجبهة، وقد نقل مسؤول عن بوتين أنه أمر العسكريين بتوسيع المنطقة الحدودية العازلة في أوكرانيا.

وتم بث خطاب بوتين عبر التلفزيون قبل دقائق من دخول شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا العام 2026، وهي أول منطقة روسية تستقبل العام الجديد.

ويعتبر خطاب رأس السنة المتلفز تقليداً أساسياً في روسيا منذ بدأه الزعيم السوفييتي ليونيد بريجنيف، ويبث على التلفزيون الرسمي قبيل منتصف الليل في كل منطقة من المناطق الزمنية الـ11 في روسيا، ويشاهده الملايين.

وألقى بوتين خطابه، الذي استغرق ثلاث دقائق ونصف الدقيقة، أمام خلفية الكرملين المغطى بالثلوج، وهو تقليد لم يكسر إلا آخر يوم عام 2022، وهو العام الذي بدأت فيه الحرب، حين ألقى الرئيس الروسي خطابه محاطاً برجال ونساء يرتدون الزي العسكري.

وهنأ بوتين الشعب الروسي، بمناسبة العام الجديد، قائلاً، إن «إنجازات الشعب الروسي تكتب فصولاً جديدة في تاريخ البلاد الممتد لأكثر من ألف عام». وأضاف: «أهنئ جميع جنودنا وقادتنا بمناسبة حلول العام الجديد. نحن نؤمن بكم وبنصرنا. معاً نحن عائلة واحدة كبيرة، قوية ومتحدة، ولذلك سنواصل العمل والإبداع، وسنحقق أهدافنا، ونمضي قدماً من أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل روسيا العظمى».

وأشاد بوتين بشكل خاص بالجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا، واصفاً إياهم بالأبطال «الذين يقاتلون من أجل وطنكم ومن أجل الحقيقة والعدالة»، وقال: «نحن نؤمن بكم وبنصرنا»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس».

المنطقة العازلة

وذكرت ⁠وكالات أنباء روسية نقلاً عن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال، فاليري غيراسيموف، أن القوات الروسية تحرز تقدماً في شمال شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ⁠غيراسيموف قوله أيضاً، إن بوتين أمر بتوسيع «المنطقة العازلة» في ⁠سومي وخاركيف الأوكرانيتين قرب الحدود الروسية، خلال العام المقبل.

وتأتي تصريحات غيراسيموف في أعقاب تعهد ​روسيا بالرد ​على محاولة استهداف مقر إقامة لبوتين.

ونشرت روسيا، أمس، لأول مرة، أدلة لدعم اتهامها لكييف، وقال قائد قوات الدفاع الصاروخي التابعة للقوات الجوية الروسية، اللواء ألكسندر رومانينكوف، إن الهجوم «كان مستهدفاً، ومخططاً له بدقة، ونفذ على مراحل عدة».

واستعرض رومانينكوف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، مواقع وأوقات ومسارات تحليق الطائرات المسيرة، خلال ليلة 28-29 ديسمبر الجاري.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر رجلاً يرتدي زياً عسكرياً في منطقة غابات، وبقايا طائرة مسيرة أوكرانية من طراز «تشاكلون-بي»، تحمل متفجرات تزن 6 كيلوغرامات. وقال الرجل الذي كان وجهه مغطى في الفيديو: «إنها حالة نادرة أن نعثر على عبوة ناسفة غير منفجرة».

وفي مقطع فيديو آخر يتحدث رجل - يقول إنه شاهد عيان - عن سماع دوي انفجارات لحظة إسقاط الطائرات المسيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 86 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية والبحر الأسود وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا عام 2014. وأضافت السلطات المحلية أن الهجوم الأوكراني تسبب في اندلاع حريق بمصفاة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، إلا أنه جرى إخماده بسرعة.

هجوم ليلي

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان على «تليغرام»، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 101 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي ليلي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا. وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات باستخدام 127 طائرة مسيرة، أطلقتها من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك وميليروفو وبريمورسكو-أختارسك، وتشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني سكنية وشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا، خلال هجوم ليلي، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال. وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، أوليج كيبر، إن أربعة مبانٍ سكنية تضررت جراء القصف.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، إن ⁠الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء ​عن 170 ​ألف مشترك. ​وفي وقت ​سابق، أمس، قالت شركة (دي.تي.إي.كيه) الأوكرانية الكبرى للطاقة، إن اثنتين من منشآتها في المنطقة استهدفتا في الهجوم.