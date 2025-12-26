روسيا تدرس وثائق خطة إنهاء حرب أوكرانيا

وتساءل بيسكوف، عما إذا كان بإمكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مضيفاً: «لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقاً بمناسبة عيد الميلاد.. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلاً..
وفقاً لخطة التسوية السلمية نقوم بتحليل ما سلـمه دمترييف إلى بوتين.. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناء على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين».
وأعلنت السلطات الإقليمية مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، إضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية للموانئ والطاقة.
وفي منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا شمال شرق أوكرانيا، لقي شخص حتفه وأصيب 15 آخرون جراء الهجمات. وفي منطقة تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف، لقي شخصان حتفهما جراء هجوم بطائرات مسيرة.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.
وأضاف المسؤول: يواصل جهاز الأمن الأوكراني استهداف منشآت قطاع النفط والغاز الروسي بشكل منهجي.. كل ضربة من هذه الضربات تُلحق ضرراً بميزانية روسيا، وتُقلص إيرادات العملات الأجنبية، وتُعقد خدمات الإمداد والتموين ومؤن الوقود للجيش.
وقال سوبيانين في قناته على منصة إكس: «تم تدمير طائرة مسيرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام». وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الدفاع، أن قواتها استولت على بلدة سفياتو بوكروفسكي في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.
وقالت السلطات إن الحريق امتد على مساحة تبلغ ألفي متر مربع في المدينة الواقعة على شبه جزيرة تامان. وعمل العشرات من رجال الإطفاء والحماية المدنية على احتواء الحريق.