روسيا تدرس وثائق خطة إنهاء حرب أوكرانيا

قال المتحدث ⁠باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يدرس ​الوثائق المتعلقة ​بإنهاء ​الحرب في ‌أوكرانيا، والتي ⁠أحضرها المبعوث ​الروسي الخاص، ​كيريل دميترييف، إلى موسكو من الولايات المتحدة.

وتساءل بيسكوف، عما إذا كان بإمكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اتخاذ قرارات مناسبة نحو تسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا، مضيفاً: «لقد رأينا التقرير حول خطاب زيلينسكي الغريب حقاً بمناسبة عيد الميلاد.. إنه خطاب غير متحضر، ومرير، ويبدو أنه صادر عن شخص غير مستقر قليلاً..

وفقاً لخطة التسوية السلمية نقوم بتحليل ما سلـمه دمترييف إلى بوتين.. سنواصل تحليل هذه المواد، وبناء على قرارات رئيس الدولة، سنواصل تواصلنا مع الأمريكيين».

ميدانياً، أفادت السلطات في مناطق أوكرانية عدة، أمس، بوقوع هجمات جوية روسية أسفرت عن سقوط قتلى ودمار في أنحاء البلاد، في حين أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية مماثلة استهدفت أراضيها.

وأعلنت السلطات الإقليمية مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، إضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية للموانئ والطاقة.

وفي منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا شمال شرق أوكرانيا، لقي شخص حتفه وأصيب 15 آخرون جراء الهجمات. وفي منطقة تشيرنيهيف شمال العاصمة كييف، لقي شخصان حتفهما جراء هجوم بطائرات مسيرة.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

بدوره، قال مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، إن ⁠طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى استهدفت خزانات ⁠لمنتجات نفطية في ميناء تيمريوك الروسي ومنشأة لمعالجة الغاز ​في منطقة ​أورينبورج الروسية.

وأضاف ​المسؤول: يواصل جهاز ‌الأمن ‌الأوكراني ⁠استهداف منشآت قطاع النفط والغاز الروسي ​بشكل ​منهجي.. كل ضربة من هذه ‍ الضربات تُلحق ضرراً بميزانية روسيا، وتُقلص إيرادات العملات الأجنبية، وتُعقد خدمات الإمداد ‍والتموين ومؤن الوقود للجيش.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة قبل الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد، كما أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت منذ بداية الليل 8 طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة موسكو.

وقال سوبيانين في قناته على منصة إكس: «تم تدمير طائرة مسيرة واحدة كانت تهاجم موسكو، ويعمل خبراء الطوارئ في موقع سقوط الحطام». وذكرت وكالات أنباء روسية ⁠نقلاً عن ⁠وزارة الدفاع، أن قواتها ​استولت على بلدة ​سفياتو ​بوكروفسكي في ‌منطقة ‌دونيتسك ⁠شرق أوكرانيا.

وأعلنت السلطات في مدينة تيمريوك الساحلية، المطلة على بحر آزوف، أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، أسفر عن اندلاع النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية في المدينة الواقعة في منطقة كراسنودار جنوب روسيا.

وقالت السلطات إن الحريق امتد على مساحة تبلغ ألفي متر مربع في المدينة الواقعة على شبه جزيرة تامان. وعمل العشرات من رجال الإطفاء والحماية المدنية على احتواء الحريق.