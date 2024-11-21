روسيا تطلق صاروخاً بالستياً عابراً للقارات على أوكرانيا للمرة الأولى

أكدت كييف أن موسكو أطلقت اليوم الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات على أوكرانيا للمرة الأولى، في أحدث تصعيد للحرب بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ طويلة المدى زودها الغرب بها على روسيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية استخدمت الصاروخ في هجوم في الصباح الباكر على مدينة دنيبرو، فيما أكد مصدر لوكالة فرانس برس أن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا السلاح منذ بدء الحرب عام 2022. في المقابل، رفض الكرملين التعليق على ذلك.

من جانبه، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إيجاز صحافي الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو أطلقت الصاروخ المصمم لحمل رؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء ويمكنه ضرب أهداف تبعد آلاف الكيلومترات "ليس لدي ما أقوله حول ذلك".