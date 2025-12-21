الكرملين يحسم الجدل حول "لقاء ميامي" الثلاثي.. هل فشلت مبادرة ترامب للسلام؟

قال الكرملين، اليوم الأحد، إن لقاءً بين المبعوثين الأمريكيين والأوكرانيين والروس "ليس قيد التحضير"، في الوقت الذي تجري فيه مباحثات منفصلة مع الطرفين الروسي والأوكراني في ميامي بالولايات المتحدة منذ الجمعة، بشأن تسوية للنزاع بين كييف وموسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية، قوله: "لم يتطرق أحد بجدية إلى هذه المبادرة حتى الساعة، وهي ليست قيد التحضير على حد علمي".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد ذكر، يوم السبت، أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة منذ ستة أشهر بين أوكرانيا وروسيا، بالتزامن مع توافد الدبلوماسيين إلى ميامي لجولة جديدة من المحادثات.

ويتواجد مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأمريكيون في ميامي بولاية فلوريدا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات يتوسط فيها ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق. كما يتواجد المبعوث الروسي كيريل دميترييف في ميامي منذ السبت.

يذكر أن آخر اجتماع رسمي مباشر بين وفدي أوكرانيا وروسيا عُقد في يوليو الماضي في إسطنبول، وأسفر عن عمليات تبادل للأسرى دون إحراز تقدم ملموس في مسار المفاوضات. إلا أن زيلينسكي شكك في إمكانية أن يؤدي اجتماع مماثل في الوقت الراهن إلى نتائج جديدة.