هجوم روسي ضخم بالمسيّرات يطال مناطق عدة في أوكرانيا

حمي وطيس الحرب في أوكرانيا، عبر هجوم مسيّر كبير شنته روسيا على عدد من المناطق، رداً على ما سمته هجمات أوكرانية طالت أهدافاً مدنية. وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن هجمات جديدة شنتها روسيا الليلة قبل الماضية على أجزاء كثيرة من البلاد بأكثر من 450 طائرة مسيّرة و30 صاروخاً. ونشر زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: «الغارة الرئيسة استهدفت مرة أخرى إمدادات الطاقة لدينا وعلى الجنوب ومنطقة أوديسا.. يجرى حالياً العمل لاستعادة إمدادات الكهرباء والمياه في المجتمعات.. من المهم أن يرى الجميع الآن ما تفعله روسيا.. تريد روسيا تدمير أوكرانيا كدولة.. لهذا السبب نحتاج إلى دعم في كل ما يساعد على حماية الأرواح وإنهاء تلك الحرب وتعزيز دفاعاتنا الجوية وجنودنا على الخطوط الأمامية». وشدد زيلينسكي أن البلاد تحتاج إلى أسلحة بعيدة المدى وممارسة المزيد من الضغوط على روسيا.

بدورها، أعلنت روسيا أنها ضربت منشآت للصناعة والطاقة في أوكرانيا بصواريخ فرط صوتية، في هجوم قالت إنه يأتي رداً على هجمات أوكرانية طالت أهدافاً مدنية في روسيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنها نفذت ضربة واسعة النطاق على الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة باستخدام أسلحة من بينها صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال. وفي وسط روسيا، قتل شخصان، أمس، في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مدينة ساراتوف، وفق ما أعلنت السلطات المحلية. وقال حاكم منطقة ساراتوف، رومان بوسارغين، إن المسيرات أصابت مبنى سكنياً في المدينة. وكتب على تلغرام: قُتل شخصان وأسفر الهجوم بطائرة مسيرة عن تضرر شقق عدة في المبنى السكني، مشيراً إلى أن السلطات ستقدم مساعدة مالية للسكان الذين تضررت منازلهم.

سياسياً، قال مسؤول ألماني، أمس، إن بلاده ستستضيف وفدين أمريكياً وأوكرانياً خلال مطلع الأسبوع لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك قبل قمة بين القادة الأوروبيين والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في برلين. وذكر مصدر بالحكومة الألمانية عندما سئل عن الاجتماعات: «تجرى في برلين مطلع هذا الأسبوع محادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا بين مستشاري السياسة الخارجية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وغيرهما».

تحذير ألماني

كما دعا المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى تحليل استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدقة. وفي خطابه أمام مؤتمر الحزب المسيحي البافاري في ميونخ، قال ميرتس محذراً: «إذا سقطت أوكرانيا، فإنه لن يتوقف.. ومن يعتقد اليوم أن بوتين سيكتفي بذلك، فعليه أن يحلل بعناية الاستراتيجيات والوثائق والخطب التي قدمها وظهوره العلني». وأعرب ميرتس عن اعتقاده بأن هدف بوتين هو إحداث تغيير جذري على الحدود في أوروبا، وإعادة إنشاء الاتحاد السوفييتي ضمن حدوده السابقة، مشيراً إلى أن هذا الهدف يترافق مع تهديد جسيم بما في ذلك على الصعيد العسكري أيضاً للدول التي كانت في السابق جزءاً من تلك الإمبراطورية. وشدد ميرتس على أهمية مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، موضحاً أن هناك ركائز أساسية أخرى تتمثل في الحفاظ على تماسك الاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقة الوثيقة مع بريطانيا، والإبقاء على حلف شمالي الأطلسي ما دام ذلك ممكناً، إلى جانب القيام باستثمارات كبيرة في القدرات الدفاعية الذاتية.

خطة سلام

إلى ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يأمل مناقشة خطة السلام بين أوكرانيا وروسيا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضيفاً أن السلام ليس بعيداً. وذكر بيان صادر عن مكتب أردوغان أن أردوغان التقى مع بوتين في تركمانستان وأجريا تقييماً لجهود السلام الشاملة الرامية لإنهاء الحرب، وأن أنقرة أكدت مجدداً استعدادها لدعم جهود السلام. وقال أردوغان للصحفيين خلال رحلة عودته من تركمانستان: «بعد هذا الاجتماع مع بوتين، نأمل أن تتاح لنا الفرصة لمناقشة خطة السلام أيضاً مع الرئيس الأمريكي ترامب.. السلام ليس بعيداً، إننا نعتقد ذلك».