موسكو ترفض مقترح كييف الاستفتاء في دونباس

رفضت روسيا مقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن تسمح للسكان الأوكرانيين بالتصويت عبر استفتاء بشأن التنازلات الإقليمية في منطقة دونباس شرقي البلاد.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية: هذه المنطقة أرض روسية.

وأضاف أن موسكو لم تطّلع على المقترحات الأمريكية المنقحة التي جرى تقديمها بعد أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن روسيا قد لا ترحب ببعضها.

كما أعلن الرئيس الروسي، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف، الاستيلاء على بلدة سيفيرسك شرقي أوكرانيا. وقال بوتين: هذا يعني أنه من الممكن الآن شن هجمات ناجحة أخرى باتجاهات أخرى في منطقة دونباس الشرقية.

في المقابل، نشر زيلينسكي، أمس، مقطع فيديو من ضواحي مدينة كوبيانسك، رافضاً تأكيد موسكو بأن القوات الروسية قد استولت على المدينة الواقعة في شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه مرتدياً سترة واقية، وإن كان بدون خوذة، أمام علامة الحدود المدمرة التي تحدد مدخل المدينة: تحدث الروس كثيراً عن الاستيلاء على كوبيانسك، ويمكننا أن نرى كيف هي الأمور بالفعل.. من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي، معرباً عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.

إلى ذلك، صرح مسؤول أوكراني كبير، بأن خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب تلحظ انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من يناير 2027.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: هذا منصوص عليه في الخطة، لكنه موضع تفاوض، والأمريكيون يؤيدون ذلك.

بدوره، قال المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إن الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، لا تزال في حاجة كبيرة إلى التوضيح، مضيفاً: تجرى المناقشات هذه الأيام بشكل مكثف جداً.. ونحن نحاول إشراك الحكومة الأمريكية في المحادثات التي نجريها فيما بيننا، وكذلك مع الحكومة الأوكرانية والرئيس الأوكراني.

وشدد ميرتس على أن الضمانات الأمنية، التي جرى مناقشتها على مدى أسابيع عدة، تنصب أساساً على تعزيز الجيش الأوكراني بشكل دائم لتمكين البلاد من الدفاع عن نفسها بشكل مستقل.

كما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع بوتين، في تركمانستان، إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يحيد الموانئ والبنى التحتية للطاقة، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.

ميدانياً، قالت القوات الأوكرانية، إنها استعادت أجزاء من مدينة كوبيانسك في شمال شرق البلاد وحاصرت القوات الروسية هناك.

وقال فيلق تابع للحرس الوطني الأوكراني، إنه حرر أحياء عدة في شمال كوبيانسك.

وذكر الفيلق على تطبيق تلغرام، أن خطوط الإمداد الروسية مقطوعة، وأن مئات الجنود الروس محاصرون.

كما قالت القوات الخاصة الأوكرانية، إنها نفذت عملية بالتعاون مع ما وصفتها بأنها حركة مقاومة محلية لضرب سفينتين روسيتين تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية في بحر قزوين.

وذكرت ثلاثة مصادر في قطاع النفط، أن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضراراً بوحدة معالجة أولية وبمنصة تحميل في مصفاة سلافنفت-يانوس، وهي رابع أكبر مصفاة نفط في روسيا وتقع في مدينة ياروسلافل، مما أدى إلى تعليق الإنتاج.

كما أصيب 7 أشخاص من بينهم طفل في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة تفير الروسية على بعد 180 كيلومتراً شمال غرب موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت خدمات الطوارئ وأوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، إن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في المنطقة خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي.