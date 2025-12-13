موسكو ترفض مقترح كييف الاستفتاء في دونباس

وقال يوري أوشاكوف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية: هذه المنطقة أرض روسية.
وأضاف أن موسكو لم تطّلع على المقترحات الأمريكية المنقحة التي جرى تقديمها بعد أحدث جولة من المحادثات مع أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن روسيا قد لا ترحب ببعضها.
وقال زيلينسكي في مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه مرتدياً سترة واقية، وإن كان بدون خوذة، أمام علامة الحدود المدمرة التي تحدد مدخل المدينة: تحدث الروس كثيراً عن الاستيلاء على كوبيانسك، ويمكننا أن نرى كيف هي الأمور بالفعل.. من المهم للغاية تحقيق نتائج على الجبهة حتى تتمكن أوكرانيا من إحراز نتائج على الصعيد الدبلوماسي، معرباً عن شكره لجنود الجيش على جهودهم حتى الآن.
وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: هذا منصوص عليه في الخطة، لكنه موضع تفاوض، والأمريكيون يؤيدون ذلك.
وشدد ميرتس على أن الضمانات الأمنية، التي جرى مناقشتها على مدى أسابيع عدة، تنصب أساساً على تعزيز الجيش الأوكراني بشكل دائم لتمكين البلاد من الدفاع عن نفسها بشكل مستقل.
كما دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع بوتين، في تركمانستان، إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يحيد الموانئ والبنى التحتية للطاقة، وفق ما أفادت الرئاسة التركية.
وقال فيلق تابع للحرس الوطني الأوكراني، إنه حرر أحياء عدة في شمال كوبيانسك.
وذكر الفيلق على تطبيق تلغرام، أن خطوط الإمداد الروسية مقطوعة، وأن مئات الجنود الروس محاصرون.
كما قالت القوات الخاصة الأوكرانية، إنها نفذت عملية بالتعاون مع ما وصفتها بأنها حركة مقاومة محلية لضرب سفينتين روسيتين تنقلان أسلحة ومعدات عسكرية في بحر قزوين.
كما أصيب 7 أشخاص من بينهم طفل في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة تفير الروسية على بعد 180 كيلومتراً شمال غرب موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.
وقالت خدمات الطوارئ وأوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، إن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في المنطقة خلال الليل، ما تسبب في اندلاع حرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي.