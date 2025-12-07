وابل صواريخ روسية على مدن في أوكرانيا

أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والمسيّرات على أوكرانيا ليل الجمعة/السبت. وقال سلاح الجو الأوكراني إن روسيا استخدمت 653 مسيّرة و51 صاروخاً، في الهجوم واسع النطاق الذي أدى إلى انطلاق صافرات التحذير من الغارات الجوية عبر البلاد. وأضاف سلاح الجو أن القوات المسلحة أسقطت وحيّدت 585 مسيرة و30 صاروخاً، مشيراً إلى 29 موقعاً ضربت. وقال وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجمات. وذكر مسؤولون محليون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في منطقة كييف. وشوهدت المسيرات في مناطق حتى غرب البلاد في منطقة لفيف بأوكرانيا. من جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليلة قبل الماضية. وقالت قناة أسترا الإخبارية الروسية إن أوكرانيا ضربت مصفاة النفط ريازان الروسية، ونشرت مقطع فيديو يبدو أنه يظهر حريقاً ودخاناً يتصاعد فوق المصفاة.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن منشآت الطاقة كانت الأهداف الرئيسية لهجمات روسية، مشيراً أيضاً إلى أن هجوماً بطائرة مسيرة أحرق محطة القطار في مدينة فاستيف الواقعة في منطقة كييف. وأضاف زيلينسكي: هدف روسيا هو إلحاق المعاناة بملايين الأوكرانيين، وانحدروا إلى حد إطلاق الصواريخ على مدن مسالمة. وجدد زيلينسكي دعوته إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب، مشيراً إلى أن دنيبرو وتشيرنيهيف وزابوريجيا وأوديسا ولفيف وفولين وميكولايف تضررت أيضاً بسبب الغارات.

على صعيد آخر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية انقطعت عنها الكهرباء مؤقتاً من مصدر خارج الموقع خلال الليل. وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المحطة أعيد توصيلها بخط كهرباء بجهد 330 كيلوفولت بعد انقطاع دام نصف ساعة، مشيرة إلى أن الأنشطة العسكرية واسعة النطاق خلال الليل أثرت على شبكة الكهرباء في أوكرانيا، ودفعت محطات الطاقة النووية العاملة إلى خفض الإنتاج. وذكرت الإدارة الروسية للمحطة في وقت لاحق أن خط الكهرباء بجهد 750 كيلوفولت، الذي فصل سابقاً، عاد للعمل وتمت استعادة إمدادات الطاقة بشكل مستقر، لافتة إلى أن مستويات الإشعاع ظلت طبيعية.

سياسياً، تواصلت المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة في فلوريدا، السبت، لليوم الثالث على التوالي، بشأن خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد ووقف أعمال القتل. وأوضحت أن المشاركين اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم في حال التوصل لاتفاق. ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المشاركين ناقشوا نتائج الاجتماع في موسكو، وأن كبير المفاوضين الأوكرانيين، رستم عمروف، أكد مجدداً أن أولوية أوكرانيا هي التوصل إلى اتفاق يحمي استقلالها وسيادتها.

إلى ذلك، كشف تقرير إعلامي في بريطانيا أنه من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة البريطانية لندن، غداً الاثنين، للتشاور مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الخطوات المقبلة في الحرب الأوكرانية. وذكرت وكالة برس أسوسييشن البريطانية في تقريرها أن مشاورات زيلينسكي وستارمر ستدور حول حالة المفاوضات حول خطة السلام.