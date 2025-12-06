روسيا: نحرز تقدماً في محادثات السلام مع الأمريكيين

وصرح المساعد بالكرملين، يوري أوشاكوف: «إننا، في رأيي، نحرز تقدماً في المفاوضات الأساسية التي ينخرط فيها رئيسانا.. إن هذا مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوشاكوف قوله: «نحن الآن في انتظار رد فعل زملائنا الأمريكيين على المناقشة التي أجريناها الثلاثاء». وأشار إلى أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولم يتم كذلك تحديد موعد لاجتماع جديد مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وأضاف ماكرون: «يجب أن نواصل المجهود الحربي ونزيد الضغط، لا سيما على الاقتصاد الروسي، معتبراً أن الوحدة بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمر لا غنى عنه.. نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل السلام.
والولايات المتحدة بحاجة إلينا حتى يكون هذا السلام دائماً وقوياً.. لذلك لا يوجد سيناريو يتحقق فيه سلام دائم في أوكرانيا دون بذل جهود مشتركة بين الأوروبيين والأمريكيين والكنديين والأستراليين واليابانيين».
وذكر مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك الروسي، أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف، وأردف مركز الطوارئ يقول في بيان: «اندلع حريق، وتعمل الخدمات الخاصة وأجهزة الطوارئ في الموقع».