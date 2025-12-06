روسيا: نحرز تقدماً في محادثات السلام مع الأمريكيين

قال الكرملين، أمس، إن روسيا والولايات المتحدة تحرزان تقدماً في محادثات السلام بشأن أوكرانيا، وإن موسكو مستعدة لمواصلة العمل مع الفريق الأمريكي الحالي.

وصرح المساعد بالكرملين، يوري أوشاكوف: «إننا، في رأيي، نحرز تقدماً في المفاوضات الأساسية التي ينخرط فيها رئيسانا.. إن هذا مشجع، ونحن مستعدون لمواصلة العمل مع هذا الفريق الأمريكي».

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوشاكوف قوله: «نحن الآن في انتظار رد فعل زملائنا الأمريكيين على المناقشة التي أجريناها الثلاثاء». وأشار إلى أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين بوتين والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولم يتم كذلك تحديد موعد لاجتماع جديد مع المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.

على صعيد متصل، كشفت قناة سوسبيلن التلفزيونية الأوكرانية الرسمية في ساعة مبكرة أمس، نقلاً عن مصادر في وفد كييف، عن أن المحادثات في الولايات المتحدة بين المبعوثين الأوكرانيين والأمريكيين لإنهاء الحرب قد انتهت. وقام بتمثيل أوكرانيا في المحادثات التي أجريت في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، رستم عميروف، سكرتير مجلس الأمن القومي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة أندري هناتوف.

إلى ذلك، وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من الصين رسائل في شأن مساعي واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بأن دعا إلى مواصلة المجهود الحربي لدعم كييف وزيادة الضغط على الاقتصاد الروسي، مشدداً على ضرورة توحيد موقف الأوروبيين والأمريكيين بهذا الشأن.

وأضاف ماكرون: «يجب أن نواصل المجهود الحربي ونزيد الضغط، لا سيما على الاقتصاد الروسي، معتبراً أن الوحدة بين الأمريكيين والأوروبيين بشأن القضية الأوكرانية أمر لا غنى عنه.. نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة من أجل السلام.

والولايات المتحدة بحاجة إلينا حتى يكون هذا السلام دائماً وقوياً.. لذلك لا يوجد سيناريو يتحقق فيه سلام دائم في أوكرانيا دون بذل جهود مشتركة بين الأوروبيين والأمريكيين والكنديين والأستراليين واليابانيين».

ميدانياً، قال مسؤولون إن طائرات روسية مسيرة استهدفت منزلاً في وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل صبي، فيما أفادت تقارير بأن ضربات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت ميناء تيمريوك في منطقة كراسنودار ومصفاة نفط في مدينة سيزران.

وذكر مركز الطوارئ في ميناء تيمريوك الروسي، أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر آزوف، وأردف مركز الطوارئ يقول في بيان: «اندلع حريق، وتعمل الخدمات الخاصة وأجهزة الطوارئ في الموقع».