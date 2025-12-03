بوتين: روسيا مستعدة للحرب إذا أرادتها أوروبا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أنه إذا بدأت أوروبا حرباً ضد روسيا، فلن تجد موسكو قريباً من تتفاوض معه، مشدداً على أن بلاده لا تخطط لمحاربة أوروبا ، متّهما إياها بالسعي لتخريب اتفاق لوقف القتال في أوكرانيا.

وقال بوتين قبل 3 ساعات من اجتماعه بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر دونالد ترامب، جاريد كوشنر، «لا نخطط للدخول في حرب مع أوروبا، لكن إذا أرادت أوروبا ذلك وبدأت، فنحن مستعدون».

وأضاف بوتين: أن مطالب الأوروبيين غير مقبولة لروسيا، وإذا كانوا يريدون القتال فنحن مستعدون. ودعا القادة الأوروبيين إلى التخلي عن ما أسماه بـ «الوهم» بأنهم قادرون على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا والعودة إلى الواقع، مرتكزين على الوضع على الأرض.

وكانت روسيا حذرت أمس من أن فرنسا تواصل البحث عن سبل للمشاركة المباشرة في الحرب الأوكرانية، في خطوة اعتبرتها موسكو تصعيداً قد يقابل برد قوي.في المقابل، نفت باريس مراراً الأنباء التي تتحدث عن نيتها إرسال قوات إلى أوكرانيا، ووصفتها بأنها «ادعاءات مضللة» تهدف إلى تشويه المواقف الفرنسية.

إلى ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس، إن كييف لا علاقة لها بالهجوم على ناقلة ترفع العلم الروسي محملة بزيت دوار الشمس بالقرب من تركيا.

وعقد مستشارا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتكوف وكوشنر، اجتماعاً مع بوتين في الكرملين؛ بهدف إقناعه بدعم خطة السلام الأمريكية المحدثة لأوكرانيا، وذلك بعد أسبوعين من الدبلوماسية المكثفة والجولات التفاوضية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وتأتي هذه الزيارة محاولة لجس نبض الجانب الروسي، حيث صرح بوتين سابقاً بأن خطة ترامب قد تكون أساساً للمفاوضات، فيما يعد هذا الاجتماع السادس لويتكوف مع بوتين، والأول الذي يشارك فيه كوشنر بشكل مباشر في المحادثات.

وقلصت الإدارة الأمريكية خطة السلام المقترحة من 28 نقطة إلى 19 نقطة بعد مفاوضات جرت في ميامي مع وفد أوكراني برئاسة مستشار الأمن القومي رستم عمروف، وبحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حيث تركزت النقاشات حول ترسيم الحدود الفعلية ومستقبل منطقة دونباس التي تصر موسكو على السيطرة عليها بالكامل. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي إن هذا الاجتماع سيشكل «خطوة مهمة نحو حل سلمي للصراع الأوكراني».

وصرح مسؤول كبير في كييف أن وفدا أوكرانيا قد يلتقي ويتكوف وكوشنر الأربعاء بعد لقائهما بوتين في موسكو. وأضاف المصدر أن الجانب الأوكراني لا يستبعد ذلك وهو مستعد للقائهما، مضيفاً أن المحادثات قد تُعقد في بروكسل، لكن لم تصدر بعد الموافقات النهائية بشأن هذا اللقاء.

في الأثناء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إنه يتوقع تلقي رد من المفاوضين الأمريكيين بمجرد انتهاء اجتماعاتهم في موسكو بشأن إبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب.

وأضاف زيلينسكي في حديثه للصحفيين في دبلن أنه مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن ذلك مرتبط بمدى نجاح محادثات موسكو.