الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيكون سعيداً بعقد لقاء قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بودابست، إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين.

وقال بوتين خلال المحادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: إذا كان الأمر يتعلق، خلال مفاوضاتنا، باستخدام منصة بودابست، فسأكون سعيداً جداً بذلك، وأريد أن أشكركم على استعدادكم للمساعدة، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأكد بوتين أن موقف أوربان بشأن القضية الأوكرانية متوازن، مشدداً على أن أوربان يدافع عن مصالح بلاده وشعبه في عمله. وأردف بوتين بأنه سيكون سعيداً بعقد لقاء قمة مع ترامب في بودابست إذا حظي ذلك بموافقة الطرفين.

بدوره، أعرب أوربان عن أمله في أن تحقق مبادرات السلام بشأن أوكرانيا النتائج المرجوة، وكشف عن أن المجر مستعدة لتوفير منصة لمناقشة تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأعلن بوتين قُبيل ساعات في قرغيزستان، أن موسكو ستوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، إذا وافقت قوات كييف على الانسحاب من الأراضي التي تطالب بها روسيا.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك: إذا غادرت القوات الأوكرانية الأراضي فسنوقف القتال.. وإذا لم تغادر فسنطردها بالقوة العسكرية. وكرر بوتين أن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل أساساً لاتفاقات مستقبلية بين موسكو وكييف، وأوضح أن إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات مع واشنطن ستكون الاعتراف بضم إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم.

ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى موسكو الأسبوع المقبل لمناقشة المقترح مع مسؤولين روس.

من جهته، أعلن مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندري يرماك، عبر تلغرام، أن العمل المشترك بين الوفدين الأوكراني والأمريكي بشأن الخطة سيستمر في نهاية هذا الأسبوع.

وأكد الرئيس الروسي أن لا نية لبلاده لمهاجمة الاتحاد الأوروبي، لكنه أشار إلى أن موسكو أعدت إجراءات رد اقتصادية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في التكتل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا تريد التحرك نحو السلام في أوكرانيا على الرغم من اعتقادها بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليس زعيماً شرعياً.

ميدانياً قال الجيش الأوكراني، أمس، إنه قصف الليلة قبل الماضية مصفاة ساراتوف النفطية الروسية وقاعدة ساكي الجوية في شبه جزيرة القرم. وذكر الجيش بشأن قصف المصفاة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي:

تم تسجيل سلسلة من الانفجارات أعقبها حريق في المنطقة المستهدفة. وأضاف أنه قصف مستودعات للوقود وزيوت التشحيم في مناطق تسيطر عليها روسيا بشرق البلاد. كما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 136 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وأضافت الوزارة أن أكثر من نصف المسيرات أسقطت فوق منطقتي روستوف وساراتوف.