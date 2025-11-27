فلاديمير بوتين: شكراً محمد بن زايد ‏

تقدم الرئيس الروسي بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، على جهود الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني في تبادل الأسرى وفي المساعي الإنسانية.
وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي التوضيحي، الذي عقده بوتين في الكرملين مساء أمس الخميس، وأجاب فيه على أسئلة الصحفيين حول الأمور الداخلية الروسية والأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين إنه فيما يخص المباحثات في أبوظبي فقد سمع الكثير من التقارير الإعلامية التي تناولت الأمر ببعض من التهويل، بأن الأمر قد حسم وانه قد تم التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه في الحقيقة لم يحدث هناك شيء غير عادي ولا شيء سري على الإطلاق، قائلاً: "أجهزتنا الخاصة الروسية والأوكرانية كانت دائما على تواصل مع بعضها البعض حتى في أصعب الفترات، وهي الآن أيضا على تواصل لمعالجة عدد من القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضايا تبادل الأسرى".
وأضاف الرئيس الروسي: "أبوظبي تقوم بجهود ودور فعال في التنسيق لهذا الأمر، وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على الجهود التي يقوم بها وبفضل جهوده عاد إلى الوطن مئات من أبنائنا من جنودنا".
وواصل بوتين قائلاً: "تم التخطيط للقاء جديد من هذا النوع وعقد في أبوظبي ومن جانبنا شارك في اللقاء أحد قادة جهاز الامن الفدرالي الروسي وفي هذا اللقاء حضر أيضا ممثل عن الإدارة الأمريكية".