فلاديمير بوتين: شكراً محمد بن زايد ‏

تقدم الرئيس الروسي بالشكر والامتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، على جهود ‏الوساطة بين الجانبين الروسي والأوكراني في تبادل الأسرى وفي المساعي الإنسانية.‏

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس الروسي في المؤتمر الصحفي التوضيحي، الذي عقده بوتين في الكرملين مساء أمس الخميس، وأجاب ‏فيه على أسئلة الصحفيين حول الأمور الداخلية الروسية والأزمة الأوكرانية.‏

وقال بوتين إنه فيما يخص المباحثات في أبوظبي فقد سمع الكثير من التقارير الإعلامية التي تناولت الأمر ببعض من التهويل، بأن ‏الأمر قد حسم وانه قد تم التوصل لاتفاق بشأن إنهاء الحرب، مشيراً إلى أنه في الحقيقة لم يحدث هناك شيء غير عادي ولا شيء ‏سري على الإطلاق، قائلاً: "أجهزتنا الخاصة الروسية والأوكرانية كانت دائما على تواصل مع بعضها البعض حتى في أصعب ‏الفترات، وهي الآن أيضا على تواصل لمعالجة عدد من القضايا الإنسانية وعلى رأسها قضايا تبادل الأسرى". ‏

وأضاف الرئيس الروسي: "أبوظبي تقوم بجهود ودور فعال في التنسيق لهذا الأمر، وأشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس ‏دولة الإمارات على الجهود التي يقوم بها‎ ‎وبفضل جهوده عاد إلى الوطن مئات من أبنائنا من جنودنا".‏

وواصل بوتين قائلاً: "تم التخطيط للقاء جديد من هذا النوع وعقد في أبوظبي ومن جانبنا شارك في اللقاء أحد قادة جهاز الامن الفدرالي ‏الروسي‎ ‎وفي هذا اللقاء حضر أيضا ممثل عن الإدارة الأمريكية".‏