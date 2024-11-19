بوتين يقر العقيدة النووية الروسية المحدثة

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم أسس العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

ووفق وكالة سبوتنك للأنباء أصدر بوتين مرسومًا للموافقة على الأسس المرفقة لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي من أجل تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي،

وجاء في الوثيقة التي وقعها بوتين: "سياسة الدولة في مجال الردع النووي دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي، وتضمن حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع أي عدو محتمل من العدوان على روسيا الاتحادية و(أو) حلفائها، وفي حالة نشوب نزاع عسكري - منع تصعيد الأعمال العدائية وإنهائها بشروط مقبولة لروسيا أو حلفائها".. يدخل المرسوم حيز التنفيذ من يوم التوقيع عليه، 19 نوفمبر .

ومن أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة:

-العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركاً

-استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي

-يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس

-تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي

-من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا

-توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة