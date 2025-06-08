قتلى وجرحى في غارات روسية مكثفة على أوكرانيا

أطلقت روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة على مناطق أوكرانية عدة في وقت مبكر السبت، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، مع تكثيف موسكو ضرباتها في الأيام الأخيرة عقب هجوم من كييف استهدف قواعد جوية. وطالت الهجمات الروسية فجراً خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا، وخيرسون في الجنوب.

وأفاد رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، بأن روسيا أطلقت 48 طائرة مسيّرة وصاروخين وأربع قنابل موجهة، مشيراً إلى أن حجم الهجوم كان غير مسبوق منذ بدء الحرب. وكتب على تلغرام: «تشهد خاركيف حالياً أقوى هجوم منذ بداية الحرب الشاملة»، متحدثاً عن إطلاق روسيا وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل الموجهة في آن لقصف المدينة.

وأفاد تيريخوف، بأن القصف أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 17، متحدثاً عن دوي ما لا يقل عن 40 انفجاراً في المدينة خلال فترة ساعة ونصف ساعة. وطال القصف الروسي مباني سكنية، وألحق أضراراً واسعة بالشوارع والسيارات على جانب الطريق. وعمل مسعفون على انتشال ضحايا وناجين من تحت الأنقاض، بينما قامت فرق الإطفاء بإخماد نيران اندلعت في المباني.

وأوضح حاكم خاركيف، أوليغ سينيبوغوف أن من بين الجرحى طفلان. وفي خيرسون، قتل شخصان في ضربة استهدفت مبنى، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة أولكسندر بروكودين.

وفي منطقة دنيبرو بوسط أوكرانيا، أفاد الحاكم الإقليمي، سيرغي ليساك، بإصابة امرأتين بجروح، مشيراً إلى أن القوات العسكرية اعترضت 27 طائرة مسيّرة وصاروخين أطلقتها روسيا ليلاً. وفي لوتسك قرب الحدود مع بولندا، عثر عناصر الإنقاذ على جثة ضحية ثانية قضت في قصف تعرضت له المدينة أول من أمس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية نفذت ضربات باستخدام طائرات مسيرة وأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على أهداف عسكرية في أوكرانيا خلال الليل. وأضافت الوزارة: «تم تحقيق الهدف من الضربات.. قصفنا جميع الأهداف المحددة».

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الوزارة القول، إنه تم تدمير 4 قوارب أوكرانية مسيرة في البحر الأسود. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنها أسقطت 36 طائرة مسيرة أطلقتها كييف نحو مناطق عدة. قال أندريه فوروبيوف، حاكم منطقة موسكو، إن شخصين أُصيبا جراء هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة.

وذكر في منشور على تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط 9 طائرات مسيرة بسماء المنطقة. إلى ذلك، قال الجيش الأوكراني، إن القوات الجوية أسقطت طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35 صباح أمس. وأضاف الجيش: «نتيجة لعملية ناجحة للقوات الجوية في اتجاه كورسك، تم إسقاط طائرة مقاتلة روسية من طراز سو-35».

كما أفادت القوات الجوية الأوكرانية، بأن روسيا أطلقت 206 طائرات مسيرة و9 صواريخ، مشيرة إلى أن الهجوم الجوي تم التصدي له من قبل سلاح الطيران، وقوات الدفاع الجوي الصاروخي، الحرب الإلكترونية والأنظمة المسيرة وغيرها من الوسائل.

تبادل أسرى

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن أوكرانيا تمتنع عن تحديد موعد للجولة الجديدة من عملية تبادل الأسرى. وأضافت الوزارة في بيان نقلاً عن اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين: «قدم الجانب الروسي للجانب الأوكراني قائمة تضم 640 اسماً، لكن الجانب الأوكراني يمتنع حالياً عن تحديد موعد لعودة هؤلاء الأفراد وتسليم العدد المقابل من أسرى الحرب الروس». وقال مستشار الكرملين، فلاديمير ميدينسكي، إن أوكرانيا أرجأت بشكل مفاجئ تبادل أسرى حرب واستلام رفات جنود قتلى لأجل غير محدد.

بدورها، نفت كييف، الاتهامات الروسية، إذ قالت الهيئة الأوكرانية لتنسيق معاملة أسرى الحرب في بيان: «لم يكن هناك موعد محدد لإعادة الجثث وروسيا لا تلتزم المعايير المتفق عليها لتبادل أسرى الحرب»، متهمة موسكو بممارسة ما أسمتها «ألعاب قذرة».

موقف

بدوره، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوكرانيا بمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذريعة لمواصلة القصف المكثف ضدها. وأضاف ترامب في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام غربية: «لقد أعطوا بوتين مبرراً لقصفهم قصفاً عنيفاً الليلة الماضية.. لم يعجبني ذلك.. عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة». كما أعرب ترامب عن أمله في أن لا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذراً من أن الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية، على حد قوله.