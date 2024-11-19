قتلى في هجوم روسي على أوديسا

قتل 10 أشخاص على الأقل جراء هجوم صاروخي روسي أمس على مدينة أوديسا الساحلية في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أكدت السلطات في المنطقة. وقال حاكم المنطقة أوليغ كيبر على تلغرام، «بحسب المعلومات الأولية، خلف الهجوم الروسي 10 قتلى و18 جريحاً»، مضيفاً «هناك طفل بين الجرحى وأربعة أشخاص في حالة حرجة».

وأفاد رئيس بلدية المدينة غينادي تروخانوف، على تلغرام بأن «الجيش الروسي أطلق صاروخه بشكل خبيث في اتجاه منطقة سكنية، ومنطقة نشاط تجاري»، مؤكداً سقوط ثمانية قتلى في حصيلة أولية. وأظهرت صور أولية التقطها شهود ونشرتها قنوات إخبارية على تطبيق تلغرام جثثاً على الأرض ومركبات مشتعلة ومبنى يلفه الدخان والغبار.

وتكثف روسيا ضرباتها على أوكرانيا، واستهدفت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدناً وبنى تحتية للطاقة بهجمات صاروخية ومسيّرات.

في المقابل، أعلنت روسيا أنها أسقطت 59 مسيرة أطلقتها أوكرانيا ليلاً، منها طائرتان متجهتان نحو موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 45 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، وذكرت أنه بالإضافة إلى الطائرتين اللتين جرى إسقاطهما فوق منطقة موسكو، تم تدمير طائرات مسيرة أيضاً فوق مناطق كورسك وبيلغورود وتولا. وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، على تليغرام، «وفقاً للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام».