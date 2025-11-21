بوتين: الخطة الأميركية لأوكرانيا يمكن "أن تشكل أساساً لتسوية نهائية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الخطة التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا يمكن أن "تشكّل أساساً لتسوية نهائية" للنزاع، متوعداً بالسيطرة على مزيد من الأراضي إذا رفضت كييف المقترح.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حكومي بثت وقائعه القنوات الروسية، أن الخطة الأميركية "يمكن أن تشكّل أساساً لتسوية سلمية نهائية، لكن هذه الخطة لا تُناقش معنا بشكل ملموس".

وتابع: "نحن مستعدون لإجراء مفاوضات سلمية وحل المشكلات بالطرق السلمية. ومع ذلك، يتطلب هذا بطبيعة الحال مناقشة معمّقة لكل تفاصيل الخطة المقترحة. ونحن مستعدون لذلك".

وأكد بوتين أن الخطة المكونة من 28 نقطة والتي تنظر إليها كييف بقلق، ناقشتها موسكو وواشنطن "بشكل عام"، وطلب الأميركيون من الروس "تقديم بعض التنازلات، وإبداء مرونة".

وأضاف: "أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون ما زالوا يخدعون أنفسهم ويحلمون بإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة"، مؤكدا أن موسكو مستعدة، في حال الرفض، لتحقيق أهدافها "بالسلاح، في إطار كفاح مسلح".

وقال الرئيس الروسي "إذا لم ترغب كييف في مناقشة مقترحات الرئيس (دونالد) ترامب ورفضت ذلك، فعلى كييف وعلى دعاة الحرب الأوروبيين أن يفهموا أن الأحداث التي جرت في كوبيانسك ستتكرر حتما في قطاعات رئيسية أخرى من الجبهة".

وأعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على مدينة كوبيانسك الواقعة في شرق أوكرانيا، حيث تواجه القوات الأوكرانية، الأقل عددا والأقل تسليحا من الجيش الروسي، صعوبات.

وتتضمن خطة واشنطن عدة مطالب روسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بينها تنازلات إقليمية وتقليص حجم الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا.

ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطة الجمعة، مؤكداً أنه لن "يخون" بلاده، كما أعلن أنه سيقدم مقترحات أخرى إلى واشنطن.

