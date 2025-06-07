هجوم روسي ضخم على كييف ومناطق أوكرانية عدة

تفاعلت تطورات الميدان في أوكرانيا، إذ شن الروس هجوماً واسعاً على كييف ومناطق أخرى، رداً على الهجمات الأخيرة التي نفذها الأوكرانيون على أراضيها، وفيما وصف الكرملين الحرب بأنها مسألة وجودية، حضت كييف حلفاءها الغربيين على تكثيف الضغوط على موسكو.

وقال مسؤولون أوكرانيون، أمس: «إن روسيا نفذت قصفاً مكثفاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية خلال الليل، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، فيما تردد دوي الانفجارات القوية في أنحاء المدينة». وقالت الإدارة العسكرية في كييف: إن 3 أشخاص قتلوا في الهجمات على كييف بعد أن قدر رئيس البلدية عدد القتلى في البداية بـ 4 أشخاص.

وذكر وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، أن القتلى الـ 3 كانوا من أوائل المستجيبين الذين هرعوا إلى موقع أحد الهجمات. وكتب وزير الخارجية، أندريه سيبيها، على منصة «إكس»: «خلال الليل، ردت روسيا على تدمير طائراتها بمهاجمة المدنيين في أوكرانيا.. أصيبت مبانٍ متعددة الطوابق وتضررت بنية تحتية للطاقة».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي: «إن 49 أصيبوا في أنحاء البلاد في الهجمات الليلية التي استهدفت أيضاً عدة بلدات ومدن أخرى، بالإضافة إلى كييف، شنت هذه الهجمات بأكثر من 400 طائرة مسيّرة و40 صاروخاً». وحض زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين على تكثيف الضغط على روسيا، مندداً بالدمار الذي لحق بمدينة خيرسون جراء القصف الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إن قواتها نفذت ضربة كبيرة على أهداف عسكرية وأهداف ذات صلة بالجيش في أوكرانيا الليلة قبل الماضية. وذكر الجيش الروسي، أنه أطلق أسلحة بعيدة المدى من الجو والبحر والبر تمكنت من إصابة ما قال إنها مجموعة من الأهداف العسكرية وذات الصلة بالجيش». وقالت وزارة الدفاع: «إن القوات الروسية سيطرت أيضاً على منطقة فيدوريفكا في شرق أوكرانيا».

إلى ذلك، أعلنت روسيا وقوع هجمات أوكرانية كثيفة بالمسيرات على المطارات والمناطق الصناعية، أمس. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «إنه جرى إسقاط 174 مسيرة أوكرانية فوق العديد من المناطق، بما في ذلك المنطقتان الحدوديتان كورسك وبيلغورود، وكذلك شبه جزيرة القرم»، مضيفة: «علاوة على ذلك، دمر نظام الدفاع الجوي 3 صواريخ موجهة طراز نيبتون - إم دي فوق البحر الأسود».

كما أعلنت أوكرانيا، أنها قصفت بنجاح مطارين عسكريين روسيين خلال ليل الخميس الجمعة، مشيرة إلى أن ضرباتها أصابت 3 مخازن للوقود في قاعدة إنغلز بمنطقة ساراتوف، وطالت كذلك قاعدة دياغيليفو في منطقة ريازان.

حرب وجود

في السياق، قال الكرملين: «إن الحرب في أوكرانيا مسألة وجودية لروسيا، وذلك في رد عن سؤال عن تشبيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصراع بأنه شجار في ساحة لعب ومعركة أطفال».

وصرح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «لترامب الحق في إبداء رأيه الخاص، لكن الأمر بالنسبة لروسيا مسألة وجودية تتعلق بمصالحنا الوطنية وأمننا ومستقبلنا ومستقبل أطفالنا وبلدنا». وأبدى بيسكوف امتنان موسكو للولايات المتحدة لجهود الوساطة التي تبذلها، مشيراً إلى أهمية استمرار الاتصالات مع واشنطن.

دعم

في الأثناء، تعهد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، بتقديم دعم غير مشروط لروسيا في كل المجالات، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، معرباً عن ثقته في أن موسكو ستنتصر في الصراع.

واستقبل كيم في بيونغيانغ سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إذ قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية: إن كيم أبلغ شويغو بأن بيونغيانغ ستقدم دعماً غير مشروط لموقف روسيا وسياساتها الخارجية في كل القضايا السياسية الدولية الحاسمة، بما في ذلك القضية الأوكرانية. وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي أعرب عن ثقته وتفاؤله بأن روسيا، كعادتها، ستحقق النصر الحاسم.