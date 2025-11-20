تسريبات عن تنسيق واشنطن وموسكو لإنهاء حرب أوكرانيا

وأعرب مسؤول روسي رفيع، عن تفاؤل كبير بإمكانية نجاحها، فيما من غير الواضح كيف ستستقبلها أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون. بدوره، رفض الكرملين، التعليق على تقارير موقع أكسيوس.
وقالت في بيان نقلاً عن رئيس الشؤون العامة في الجيش الأمريكي، الكولونيل ديف بتلر، أن الوزير دريسكول وفريقه وصلوا إلى كييف نيابة عن إدارة ترامب في مهمة لتقصي الحقائق ولقاء المسؤولين الأوكرانيين ومناقشة إنهاء الحرب.
وأفاد مسؤولون أوكرانيون، بأن هذه المحادثات التي لن تشارك روسيا فيها تهدف إلى إعادة إشراك الولايات المتحدة في عملية السلام المتعثرة، وإقناعها بزيادة الضغط على موسكو.
وتتضمن الصفقة تحديث قاذفات الصواريخ من طراز M901 إلى قاذفات M903 التي يمكنها إطلاق عدد أكبر من الصواريخ في وقت واحد. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أنه من شأن الصفقة المقترحة تحسين قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.
تطورات ميدانية
وأصيب 66 في الغارات الجوية خلال الليل على أوكرانيا التي استهدفت أيضاً بنية تحتية للطاقة والنقل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدة مناطق في وقت من العام تنخفض فيه درجات الحرارة بشدة.
ودمرت الطوابق العليا من المبنى السكني في ترنوبل خلال الهجوم. وتصاعد دخان أسود، في حين ظهر توهج برتقالي وسط الضباب الناجم عن حريق في مبنى البرج. وذكر مسؤولون، إن روسيا أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيرة و48 صاروخاً في الهجوم خلال الليل.
وأغلقت بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي التي تقع على الحدود مع غرب أوكرانيا، مطاري جيشوف ولوبلين في جنوب شرق البلاد مؤقتاً، ودفعت بطائرات من قواتها الجوية ومن طائرات الحلفاء في إجراء احترازي لحماية مجالها الجوي.
وأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة، إن بنى تحتية تعرضت للاستهداف في سبع مناطق في أوكرانيا وقال شاهد، إن دوي انفجارات سمع في مدينة لفيف في غرب البلاد، وإن سكان كييف احتموا في محطات مترو الأنفاق.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الهجوم ضد الحياة العادية يظهر أن الضغط على روسيا غير كافٍ، ويمكن للعقوبات الفعالة ومساعدة أوكرانيا تغيير هذا الوضع، داعياً الحلفاء إلى تزويد بلاده بصواريخ الدفاع الجوي.
هجوم مسيّرات
وقالت شرطة خاركيف، إن 36 شخصاً على الأقل أصيبوا في الهجوم الأخير الذي وقع خلال الليل، والذي تسبب في أضرار في أكثر من عشرة مبانٍ سكنية ومدرسة وسوبرماركت ومحطة إسعاف فرعية، إضافة إلى أماكن أخرى.
كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 65 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.