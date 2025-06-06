موسكو تتوعّد كييف بالرد على هجوم المسيّرات

أعلن الكرملين، أمس، أن الجيش الروسي سيقرر «كيف ومتى» يرد على الهجمات التي شنتها أوكرانيا بمسيرات في نهاية الأسبوع الماضي على قواعد جوية روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي اليومي الذي حضره مراسل وكالة فرانس برس، إن الرد سيأتي «كيف ومتى يرى جيشنا ذلك مناسباً».

واستهدفت أوكرانيا طائرات عسكرية روسية في العديد من المطارات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها نهاية الأسبوع الماضي بعد إدخال خلسة مسيرات متفجرة إلى روسيا.

واتهمت موسكو كييف أيضاً الثلاثاء بالوقوف وراء التفجيرات التي تسببت في انهيار جسرين في نهاية الأسبوع الماضي وحوادث القطارات التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم أطفال، في منطقتي كورسك وبريانسك الروسيتين المتاخمتين لأوكرانيا.

قال محققون روس، أمس، إنهم فتحوا قضية جنائية في عمل إرهابي بعد انفجار ألحق أضراراً بجزء من خط للسكك الحديدية في منطقة فورونيج.

إلى ذلك، قتل خمسة أشخاص على الأقل في هجوم روسي بطائرات مسيّرة استهدف أوكرانيا غداة مكالمة هاتفية بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين قال الرئيس الأمريكي في نهايتها إنه لن يكون هناك «سلام فوري» بين كييف وموسكو.

قال فياتشيسلاف تشاوس، رئيس إدارة منطقة تشيرنيهيف، إن الهجوم ليلاً على مدينة بريلوكي في شمال أوكرانيا «أوقع خمسة قتلى على الأقل، بينهم طفل في عامه الأول، وألحق أضراراً بمبانٍ في منطقة سكنية» وأوقع ستة جرحى نُقلوا إلى المستشفى.

وفي رسالة على منصته تروث سوشل، قال ترامب إنّه أجرى «محادثة جيدة» مع بوتين، «إلا أنّها لن تؤدي إلى سلام فوري» في أوكرانيا.

وأضاف أنّ «الرئيس بوتين قال بحزم تام إنه سيردّ على الهجمات (الأوكرانية) الأخيرة» على القاذفات الروسية، مشيراً إلى أنّ المحادثة استمرت «ساعة و15 دقيقة».