روسيا تسيطر على بلدة جديدة في زابوريجيا

نقلت وكالات الأنباء الروسية، أمس، عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات سيطرت على بلدة يابلوكوفو الواقعة في منطقة زابوريجيا شرقي أوكرانيا.

وأفادت الوزارة بأن القوات الروسية سيطرت على بلدة يابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيا. وقالت في بيان، إن وحدات من قوات مجموعة «الشرق» الروسية، سيطرت على بلدة يابلوكوفو.

وأشارت إلى أنه «في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، تواصل مفارز هجومية من الجيش السادس استهداف وتدمير مجموعة العدو المحاصرة». وبحسب الدفاع الروسية، فإنه «خلال اليوم الماضي، تم إيقاف هجومين مضادين من قبل وحدات من اللواء الميكانيكي 143 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني في مناطق كوتكوفكا وبيتروفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك حصار الوحدات المحاصرة».

وأفاد جهاز الأمن الروسي باستسلام جماعي لمقاتلين محبطين من اللواء 57 التابع للقوات الأوكرانية في خاركوف. وقال: «تواصل وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصل، ​​التي تعاني من حالة من الإحباط، استسلامها بشكل جماعي، إذ استسلم 5 جنود من اللواء خلال الساعات الـ24 الماضية».

خسائر فادحة

وفي وقت سابق، أكدت الدفاع الروسية أن وضع مجموعات القوات الأوكرانية المحاصرة في كوبيانسك في خاركوف وكراسنوأرميسك (بوكروفسك) في دونيتسك، والتي «تتكبد باستمرار خسائر فادحة بسبب الهجمات وتقدم القوات الروسية»، يتدهور بسرعة، ما لا يترك أي فرصة للعسكريين الأوكرانيين للنجاة سوى الاستسلام الطوعي.

وقالت الدفاع الروسية إن قوات مجموعة «المركز» واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ودنيبروبتروفسك وسومي وخاركوف موقعة خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية ومعداتها القتالية ومستودعات الذخيرة. وأعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت 64 طائرة مسيّرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية، الليلة قبل الماضية.

وقال الجيش الأوكراني إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية وإنه رصد انفجارات متعددة وحريقاً كبيراً في الموقع. ولم يقدم في بيانه المنشور على «فيسبوك» مزيداً من التفاصيل حول القصف. وتقع مصفاة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.