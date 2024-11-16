هجوم روسي يستهدف منشآت في أوديسا

كثفت روسيا وتيرة ضرباتها العسكرية على أوكرانيا، واستهدفت هذه المرة البنية التحتية المدنية في أوديسا جنوبي البلاد، حيث تضرر خط الأنابيب الرئيسي لإمدادات التدفئة. واضطرت إحدى محطات الغلايات في المدينة إلى الإغلاق، في وقت أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية، أمس، هي الأولى بينهما منذ نحو سنتين.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إن هجمات روسية استهدفت مبنى سكنياً في المدينة الواقعة على البحر الأسود، في حين تولت أطقم الطوارئ التعامل مع آثار ما وصفه «بالهجوم الكبير».

وتُظهر الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ عمال إنقاذ يحاولون إطفاء حريق في مبنى مكون من ثلاث طبقات مع مقتل شخص وإصابة اثنين على الأقل، وتدمير محطة غلايات تستخدم لتزويد السكان بالتدفئة.. واضطرت إحدى محطات في المدينة إلى الإغلاق.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن الجيش الروسي تمكن من تحييد 51 طائرة أوكرانية مسيرة، الليلة الماضية.

إلى ذلك، أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية، أمس، هي الأولى بينهما منذ نحو سنتين، وأوضح المصدر أن الاتصال بين شولتس والرئيس الروسي «استمرّ ساعة».

وهو الأول بين المسؤولين منذ ديسمبر 2022.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن شولتس حض بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا ، مشدداً على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأوضح أن شولتس تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفياً قبل الاتصال ببوتين، وأنه سيعاود الاتصال بزيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي.