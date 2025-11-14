موسكو تحذّر كييف من التأخر في التفاوض

ترى موسكو أن كييف ستأتي لطاولة المفاوضات عاجلاً أو آجلاً، لكنها ستأتي في وضع أسوأ «إن تأخرت»، إذ تستمر الهجمات الروسية جواً وبراً، ويستمر تقدم الجيش الروسي في الميدان، وسيطر على مدينة استراتيجية في منطقة دونيتسك.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس، أن الجانب الأوكراني إذا رفض الحوار مع روسيا، فسيضطر إلى التفاوض من موقف أسوأ بكثير من الموقف الحالي. ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» قوله معلقاً على قرار الخارجية الأوكرانية تعليق المفاوضات:

«يجب على الجانب الأوكراني أن يعرف أنه عاجلاً أم آجلاً سيكون عليه التفاوض، ولكن من مواقف أسوأ بكثير». وأشار إلى أن «موقف نظام كييف يتدهور يوماً بعد يوم».

وتابع: «سنواصل العملية العسكرية الخاصة العالمية، من أجل تحقيق الأهداف التي صاغها القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس».

وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل، بما في ذلك طائرة فوق منطقة موسكو، أكدت أن الجيش الروسي تقدم ثلاثة كيلومترات، ومشط أكثر من 150 مبنى، خلال السيطرة على بلدة دانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في بيان الوزارة، أن «عمليات تطهير الضفة الغربية لنهر يانشور مستمرة، حيث يتكبد العدو خسائر فادحة ويتراجع».

وأفادت بأن القوات الروسية سيطرت على بلدتي سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف، ودانيلوفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وأكدت صد ثلاث هجمات مضادة من القوات الأوكرانية في مناطق موناشينوفكا وأوسينوفو ونيتشفولودوفكا بمقاطعة خاركوف، من أجل فك الحصار عن الوحدات المحاصرة.

هجوم واسع

وشنت روسيا هجوماً بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في 142 منطقة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع، فإن «أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلة جوية موجهة، وصاروخاً موجهاً بعيد المدى من طراز «نبتون»، و157 طائرة مسيرة أوكرانية».

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قواته أسقطت 102 من أصل 138 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل قبل الفائت، باستخدام صاروخ باليستي واحد من طراز إسكندر - إم، تم إطلاقه من شبه جزيرة القرم، و138 طائرة مسيرة.

وقال الجيش الأوكراني إن قواته ضربت محطة نفط روسية في شبه جزيرة القرم، وكذلك مستودع نفط في منطقة زابوريجيا. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية على تطبيق تيليغرام، إن المنشآت النفطية الروسية وغيرها من الأهداف العسكرية الروسية، استُهدفت بأسلحة محلية الصنع، منها صواريخ فلامنغو التي تُطلق من الأرض، وصواريخ بارس المسيرة وطائرات مسيرة.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال أوليكساندر سيرسكي، إنه تفقد القوات المتمركزة على خط المواجهة في مدينة بوكروفسك بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد، والتي تحاصرها القوات الروسية.

وتخوض القوات الأوكرانية معارك شوارع مع القوات الروسية داخل المدينة. وأكد سيرسكي أن الأهداف الرئيسة هي استعادة السيطرة على مناطق محددة داخل المدينة، وحماية طرق الإمداد، وإنشاء طرق جديدة، لضمان وصول المؤن وإجلاء الجرحى.

وقال سيرسكي: «ليس هناك شك في سيطرة روسيا على مدينة بوكروفسك، أو في تطويق عملياتي لقوات الدفاع الأوكرانية في المنطقة».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه زار القوات الأوكرانية التي تقاتل في منطقة زابوريجيا بالجنوب الشرقي.