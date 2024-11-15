تقدّم روسي في دونيتسك وأوكرانيا تُفشل اختراق كوبيانسك

استمر القتال الضاري على الجبهة الروسية الأوكرانية، ففيما أعلنت موسكو السيطرة على بلدة كوراخوفي، مواصلة التقدم في عمق الدفاعات غرب دونيتسك، أعلنت كييف إفشالها اختراق مدينة كوبيانسك وإسقاط 21 مسيرة من أصل 59، بينما استبعد الروس حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا وأوكرانيا في عهد الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.

وأعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على قرية قرب كوراخوفي شرقي أوكرانيا، فيما أكدت كييف نجاح قواتها في إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي الذي نقله موقع روسيا اليوم، أن القوات الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات أوكرانيا وسيطرت على قرية فوزنيسينكا الواقعة غرب مدينة دونيتسك، مشيرة إلى أن قوات الوسط صدت أيضاً 11 هجمة مضادة قامت بها القوات الأوكرانية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير روسية عن تقدم القوات الروسية في مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بشأن المعارك، إن القوات الروسية واصلت التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية وسيطرت على بلدة فوزنيسينكا الواقعة غرب مدينة دونيتسك، واستهدفت ألوية المشاة التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 485 من العسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة وعدداً من المدافع.

إفشال اختراق

في المقابل، أكدت أوكرانيا فشل القوات الروسية في اختراق مدينة كوبيانسك، وتركت المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية يوكرينفورم عن أندري كوفاليوف، الناطق باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله، إنه تم صد جميع هجمات القوات الروسية على المدينة بنجاح، وأنهم لم يتمكنوا من دخول كوبيانسك، ولا تزال المدينة تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.

على صعيد آخر، أعلنت أوكرانيا نجاح قواتها للدفاع الجوي في إسقاط 21 طائرة روسية مسيرة، من أصل 59 كانت تستهدف مناطق سومي وخاركيف وبولتافا وكييف. وقالت القوات الجوية في بيان على تطبيق تلغرام للتراسل، إنها فقدت أثر 38 طائرة مسيرة.

موقف

سياسياً، استبعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حدوث أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا أو أوكرانيا في عهد الرئيس المقبل دونالد ترامب، معتبراً أن جميع الحكومات الأمريكية لديها مصلحة في إضعاف روسيا. وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الروسي: إنهم يشعرون بالارتياح عندما يضعفون روسيا ونفوذها.

وأضاف لافروف: في نهاية المطاف، كل ما يحدث يمكن إرجاعه إلى الرغبة في القضاء على روسيا كمنافس، متوقعاً أن تواصل واشنطن سعيها لإبقاء كل شيء تحت سيطرتها.