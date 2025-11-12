موسكو تتهم أوكرانيا وبريطانيا بمحاولة اختطاف مقاتلة روسية

اتهمت روسيا، أمس، أوكرانيا وبريطانيا بالتخطيط لاختطاف مقاتلة روسية متطورة من طراز ميغ - 31 بإمكانها حمل صواريخ كنجال فرط الصوتية، إلا أن كييف رفضت الاتهامات الروسية وعدّتها «دعائية».

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف أس بي) أنه أحبط «عملية لأجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية وداعميها البريطانيين تهدف إلى تحويل مسار طائرة مقاتلة من طراز ميغ - 31 تابعة للقوات المسلحة الروسية، تحمل صاروخ كينجال فرط صوتي، إلى الخارج».

واتهم الجهاز الاستخبارات الأوكرانية بمحاولة تجنيد طيارين لهذه العملية من خلال عرض 3 ملايين دولار عليهم.

وأفاد بأن الخطة كانت تقتضي قيادة الطائرة إلى قاعدة جوية تابعة لحلف الناتو في مدينة كونستانتا الرومانية على البحر الأسود، على بُعد 400 كيلومتر من شبه جزيرة القرم.

وأضاف الجهاز الروسي «أُحبطت هذه الخطط الأوكرانية والبريطانية»، وذلك بفضل أحد الطيارين الذي أبلغ السلطات. وفي مقطع فيديو بثه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قال الطيّار الذي أُخفي وجهه، إن الاستخبارات الأوكرانية عرضت عليه عبر البريد الإلكتروني قتل قائد الطائرة وتحويل مسارها مقابل 3 ملايين دولار، ومنحه «جنسية دولة غربية»، من دون أن يُحدّدها.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن جهاز الأمن أن موسكو ردّت على هذه المحاولة بشنّ ضربة بصواريخ «كينجال» على مركز استخبارات إلكتروني للجيش الأوكراني في بروفاري بمنطقة كييف، وعلى قاعدة جوية في ستاروكوستيانتينيف في منطقة خميلنيتسك القريبة من رومانيا.

وقال مركز أوكرانيا لمكافحة التضليل في منشور على منصات التواصل إن «نشر هذا النوع من الاتهامات الباطلة هو تكتيك معتاد من أجهزة الاستخبارات الروسية». وعدّ موسكو تحاول «ترهيب المجتمعات الغربية» .

و«تقويض المساعدة العسكرية لأوكرانيا». من جانبه، ندد الناطق باسم الخارجية في رومانيا أندري تارنيا برواية «مختلقة» تذكر «بروايات التجسس السوفيتية»، حسب تعبيره.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بريطانيا ستجد صعوبة بالغة في «التنصل من مسؤوليتها» بعد الكشف عن دورها في محاولة اختطاف طائرة مقاتلة من طراز «ميغ - 31» من روسيا. وقال في مقابلة مع وسائل إعلام روسية:

«كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي كل شيء بتفصيل كبير، ولا أعلم كيف سيتنصل البريطانيون من مسؤوليتهم. مع أن قدرتهم على التظاهر بالبراءة معروفة للجميع». وأشار إلى أن بريطانيا فقدت إمبراطوريتها وقوتها الاقتصادية والعسكرية، وتسعى إلى تعويض ذلك.

تقدم ميداني

يأتي الإعلان في حين تواصل روسيا تقدمها في شرق أوكرانيا، خصوصاً في منطقة دونيتسك، حيث تتركز معظم المعارك.

وأفادت قيادات في القوات الروسية المسلحة لوكالة «سبوتنيك»، بأن القوات الأوكرانية تستسلم بشكل جماعي في فولشانسك، التابعة لمقاطعة خاركوف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة القوات التابعة لها بلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه، إضافة للسيطرة على الجزء الشرقي من مدينة كوبيانسك في خاركوف بالكامل.

وأصدرت الوزارة بياناً جاء فيه: «واصلت وحدات من مجموعة قوات (الشرق) توغلها في دفاعات العدو، وحررت بلدة نوفوأوسبينوفسكويه في مقاطعة زابوروجيه».

وأضافت: «رغم القصف العنيف والهجمات المضادة، تصرف الجنود بشجاعة وانسجام، واخترقوا خط الدفاع، وطهروا النقاط الحصينة والمخابئ، ورفعوا العلم الروسي فوق الجزء المركزي من البلدة».