موسكو تحذّر أوروبا من «وهم» انتصار أوكرانيا

تقول موسكو إنها تريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت، محذرة أوروبا من «وهم» انتصار أوكرانيا في الحرب، في حين يتقدم الجيش الروسي على الجبهة ويسيطر على بلدات جديدة.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن «الأوروبيين يعتقدون أن بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب وضمان مصالحها بالوسائل العسكرية». وأضاف «هذا أكبر وهم غرق فيه نظام كييف.

الوضع على الجبهة يشير إلى عكس ذلك»، مشدداً على أن الحرب لن تنتهي إلا «عندما تحقق روسيا الأهداف التي حددتها في البداية».

وقال بيسكوف إنه يريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لكن جهود حل الأزمة تعثرت، وذلك رداً على تصريح أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مع رئيس وزراء المجر، الجمعة، قال فيه «أعتقد أننا متفقون على أن الحرب ستنتهي في المستقبل غير البعيد».

وأعاد بيسكوف في إفادة صحافية التأكيد على موقف الكرملين المتمثل في أن الحرب يمكن أن تنتهي بمجرد أن تحقق روسيا أهدافها، مع تفضيل تحقيق ذلك بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وقال «لكن الأمر معلق حالياً، والأوضاع تتسم بالجمود. وهذا ليس بسببنا» وألقى بمسؤولية ذلك على أوكرانيا.

قصف صاروخي

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس، استهداف منشآت عسكرية استراتيجية أوكرانية، بما في ذلك مطار عسكري ومركز استخباراتي، بأسلحة موجهة، منها صواريخ «كينجال».

وقالت إن هجماتها جاءت رداً على الهجمات الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت هجوماً باستخدام أسلحة متناهية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال الفرط صوتية، والطائرات المسيرة البعيدة المدى، ضد مطارات عسكرية أوكرانية، ومركز استخبارات راديوية وإلكترونية تابع للقوات الأوكرانية، ومستودع صواريخ لراجمات أولخا، ومراكز تجميع ومنشآت تخزين للطائرات المسيرة البعيدة المدى.

وفي وقت سابق أمس، أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، باستهداف مطار ستاروكوستيانتينوف العسكري الأوكراني، في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث تتمركز قاذفات «سو- 24» التكتيكية.

وأضاف: «تعرضت القاعدة الجوية للقصف، من المعروف أن قاذفات سو - 24 التكتيكية تتمركز في ستاروكوستيانتينوف، حيث تستخدم لشن ضربات بقنابل الانزلاقية وصواريخ ستورم شادو (البريطانية) المجنحة».

وأردف: «كما أن المطار الحربي مخصص لاستيعاب مقاتلات إف - 16 وميراج - 2000».

تقدم ميداني

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أو اعترضت 71 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل.

وفيما قالت الوزارة إن الجيش الروسي سيطر على ثلاث بلدات جديدة في شرق أوكرانيا، مشيرة إلى بلدتي سلودكي ونوفه في منطقة زابوريجيا، وبلدة غناتيفكا في منطقة دونيتسك، قالت السلطات الأوكرانية إن الملايين من الأوكرانيين تضرروا من انقطاع الكهرباء، في أعقاب الهجمات على البنية التحتية للطاقة مطلع الأسبوع.

وأعلنت شركة أوكرينيرجو أمس، انقطاعات منظمة لساعات للتيار الكهربائي في مناطق عدة، بعد هجوم روسيا على مواقع الطاقة والتدفئة قبل شهور الشتاء.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة الليلة قبل الماضية «حالياً، في معظم المناطق تعمل فرق الإصلاح ومزودو خدمات الطاقة والعاملون في البلديات على مدار الساعة-الجميع يشارك».

وأضاف «أعمال الصيانة مستمرة، على الرغم من أن الوضع صعب، يعمل الآلاف على استقرار النظام وإصلاح الضرر».

وفي مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، استأنف مترو الأنفاق عمله أمس، بعد توقف لمدة يومين بسبب انقطاع الكهرباء.