هجوم روسي بالصواريخ والمسيّرات على كييف

صعّدت موسكو هجماتها على كييف، أمس، وأطلقت وابلاً من المسيّرات والصواريخ في أول هجوم جوي مشترك لها على العاصمة الأوكرانية منذ أكثر من 70 يوماً، على ما أعلنت السلطات.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخي كروز وصاروخين باليستيين و37 طائرة مسيرة في أنحاء البلاد دون أنباء عن وقوع أضرار بالغة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وكتب أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلغرام، أن روسيا تشن هجوماً صاروخياً على كييف الآن.

وقال رئيس إدارة منطقة كييف، إن حطام الأسلحة سقط في منطقة خارج العاصمة، ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 48 عاماً ونشوب حريق في مستودع. كما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن طائرة مسيرة كانت لا تزال تحلق فوق وسط كييف. وكتبت إدارة مدينة كييف على تلغرام: هناك انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تقوم بعمليات، ابقوا في الملاجئ.

وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية دويّ انفجارات فوق المدينة وشاهدوا العشرات من سكان كييف يبحثون عن مأوى في محطة مترو أنفاق في وسط العاصمة. وقال مسؤولون في كييف إن رجلاً أصيب بجروح بسبب سقوط حطام مسيّرة في ضاحية بروفاري، بينما وزعت خدمات الطوارئ صوراً لعناصر إطفاء يكافحون النيران في أحد مواقع سقوط الصواريخ.

وأعلن رئيس إقليم البحر الأسود، أن هجوماً منفصلاً بطائرة مسيّرة في منطقة خيرسون الجنوبية، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 52 عاماً. وانطلقت صفارات إنذار متعدّدة، فيما أعلنت السلطات أن الصواريخ تقترب من كييف. وذكرت سلطات المدينة، أنه مع اقتراب الصواريخ من كييف، شن الروس في الوقت نفسه هجوماً بصاروخ باليستي على العاصمة.. وانتهى الهجوم بضربة أخرى بطائرة مسيرة.

سيطرة

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، وإنها تمكنت أيضاً من تحييد نحو 1640 عسكرياً أوكرانياً على جبهات القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة الشرق سيطرت على بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. وأشارت الوزارة إلى خسائر القوات الأوكرانية البشرية في هذا القطاع بلغت 150 جندياً، بينما بلغت الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركيف حوالي 500 عسكري.

وأضافت وحدات من مجموعة الجنوب حسنت مراكزها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 720 عسكرياً.

عملية خاصة

كما نفّذت أوكرانيا عملية خاصة لتصفية ضابط في أسطول البحر الأسود الروسي قضى، أمس، في انفجار سيارة مفخخة في شبه جزيرة القرم، على ما أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية. وقال المصدر، إنها عملية خاصة ناجحة لجهاز الأمن الأوكراني، مضيفاً أن الضابط أمر بإطلاق صواريخ كروز من البحر الأسود على أهداف مدنية في أوكرانيا ويشكّل هدفاً مشروعاً.

رد حازم

وفيما كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن مشاركة جنود كوريين شماليين في عمليات قتالية عند الحدود مع أوكرانيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش زيارة يقوم بها إلى بروكسل للقاء مسؤولي حلف شمال الأطلسي، أن انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي رداً حازماً. وأبدى بلينكن قلقه من المنحى العالمي الذي اتخذه الصراع في أوكرانيا، داعياً الجميع للعمل معاً بشكل وثيق أكثر.