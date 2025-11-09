أوكرانيا تحاول إعادة تشغيل شبكات الطاقة بعد الضربات الروسية





تحاول أوكرانيا جاهدة الأحد إعادة تشغيل الكهرباء والتدفئة بعد هجمات روسية استهدفت البنى التحتية للطاقة، فيما أكدت إحدى شركات تزويد الطاقة أن قدرتها التوليدية توقفت تماما.

أطلقت موسكو التي كثّفت هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في الأشهر الأخيرة، مئات المسيّرات ضد منشآت الطاقة في أنحاء البلاد السبت.

في الأثناء، أدت ضربات أوكرانية على البنى التحتية الروسية إلى انقطاع التيار عن أكثر من 20 ألف شخص في المناطق المحاذية لأوكرانيا، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

وأدت الهجمات الروسية إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والتدفئة وإمدادات المياه في عدة مدن، فيما حذّرت إحدى شركات الطاقة الرسمية "سنتر إنرغو" من أن قدرتها التوليدية "تراجعت إلى الصفر".

وقالت في بيان إن "عددا غير مسبوق من الصواريخ ومسيّرات لا حصر لها استهدف محطات الطاقة الحرارية ذاتها التي قمنا بإصلاحها بعد هجوم العام 2024 المدمّر".

وسيُقطع التيار الكهربائي ما بين ثماني ساعات و16 ساعة يوميا في معظم أنحاء أوكرانيا الأحد، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة لنظام نقل الطاقة "أوكران إنرغو" بينما تجري أعمال الصيانة وتحويل مصادر الطاقة.

من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أن الليلة كانت "من بين أصعب الليالي منذ بدأت الحرب الشاملة" في فبراير 2022.

وأوضحت مساء السبت أنه بينما استقر الوضع بعض الشيء، قد تتواصل الانقطاعات المتكررة في مناطق بينها كييف ودنيبروبيتروفسك ودونيتسك وخاركيف وبولتافا وتشيرنيغيف وسومي.