روسيا: نعمل على تنفيذ تجربة نووية

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله اليوم السبت إن العمل جار على تنفيذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بإعداد مقترحات بشأن اختبار نووي روسي محتمل.

وأضاف الوزير أن روسيا لم تتلق أي توضيح من الولايات المتحدة حول أمر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي للجيش الأمريكي باستئناف التجارب النووية.

وأثارت تصريحات ترامب، التي أدلى بها أواخر أكتوبر، جدلا واسعا بعدما أعلن توجيهه لوزارة الحرب (البنتاغون) للبدء "فورا" في اختبار الأسلحة النووية "على قدم المساواة" مع دول مثل روسيا والصين، مدعياً أن تلك الدول تجري اختبارات غير معلنة.