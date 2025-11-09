جدل نووي.. روسيا تحذر من استئناف التجارب و«الناتو» يتباهى بالردع

تصاعدت حدة التهديدات والجدل النووي بين أمريكا وروسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد إجراء موسكو تجارب صواريخ كروز وغواصات تعمل بالطاقة النووية، وما أعقبه من إعلان واشنطن اعتزامها استئناف التجارب.

وأكد فاسيلي نيبينزيا، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، أن على بلاده الاستعداد في حال استئناف الولايات المتحدة الأمريكية التجارب النووية.

وقال نيبينزيا في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: صرح الرئيس دونالد ترامب، رداً على تجاربنا لصواريخ كروز الجديدة وغواصات تعمل بالطاقة النووية، أن الولايات المتحدة تفكر في استئناف التجارب النووية.. هذا تصريح خطِر جداً.. ما سينتج عنه لا يزال مجهولاً.. إذا حدث هذا، فيجب أن نكون مستعدين لمثل هذا التطور.. بطبيعة الحال، أثار هذا الأمر ضجة في العالم وفي الولايات المتحدة، لأن الكثيرين يدركون خطورة هذه الخطوة، وخطر استئناف التجارب النووية التي لم تجرِ منذ أوائل التسعينيات.

وأشار إلى أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد جديد، وجولة جديدة من سباق التسلح، وعواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع جميع النقاط على الحروف.

على صعيد متصل، قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته: إن نجاح المناورات النووية السنوية للحلف العسكري في وقت سابق من هذا الشهر أعطاه ثقة مطلقة في مصداقية الردع النووي لحلف حلف شمال الأطلسي في مواجهة التهديدات الروسية.

ونقلت عنه صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية قوله: عندما تستخدم روسيا خطاباً نووياً خطِراً ومتهوراً، يجب أن يعرف سكاننا أنه لا داعي للذعر، لأن حلف شمال الأطلسي لديه ردع نووي قوي.. ويجب أن يعلم الرئيس الروسي أن الحرب النووية لا يمكن كسبها أبداً ويجب ألا نخوضها أبداً.

بدورها، أشارت الباحثة أندريا ستريكر إلى تصريحات كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، التي أفادت بأن خصوم أمريكا يجرون تجارب نووية على مستوى منخفض ويحصلون على ميزة على الولايات المتحدة في تحديث ترساناتهم.

وقالت ستريكر، هي نائبة مدير برنامج منع الانتشار والدفاع البيولوجي، وزميلة باحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعد هذه التجارب من جانب روسيا والصين انتهاكاً للوقف الطوعي للتجارب النووية ذات العائد الصفري الذي التزمت الدول التي تملك أسلحة نووية بالتقيد به منذ حقبة تسعينيات القرن العشرين.

وترى ستريكر أنه يجب على واشنطن تبرير الفوائد الفنية لاستئناف التجارب على مستوى منخفض مقابل الأخطار للوقف العالمي للتجارب، بما في ذلك احتمال التسبب في انطلاق تجارب واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، وزيادة انتشار الأسلحة النووية.