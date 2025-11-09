روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف المسيّر

تبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات المسيرة، ففيما استهدف الروس منشآت للطاقة، شن الأوكرانيون هجمات مسيرة على منطقتي فولوجدا وساراتوف الروسيتين.

وقال مسؤولون أوكرانيون، أمس، إن روسيا أطلقت وابلاً من الطائرات المسيرة والصواريخ خلال هجمات ليلية على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بمنشآت ضخمة للبنية التحتية للطاقة في ثلاث مناطق.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت أكثر من 450 طائرة مسيرة و45 صاروخاً.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجمات أظهرت ضرورة تكثيف العقوبات على روسيا لزيادة الضغط عليها، وكتب على تطبيق تلغرام: «مقابل كل ضربة تشنها موسكو على البنية التحتية للطاقة بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين قبل الشتاء، لا بد من اتخاذ رد بفرض عقوبات تستهدف جميع مصادر الطاقة الروسية، دون استثناء».

ولقي شخصان حتفهما وأصيب 12 آخرون في مدينة دنيبرو بعد أن استهدفت طائرة مسيرة مبنى سكنياً.

وذكر مسؤولون بالمنطقة أن شخصاً واحداً قُتل في منطقة خاركيف.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، إن منشآت للطاقة في مناطق كييف وبولتافا وخاركيف لحقت بها أضرار.

بدورها، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها شنت هجوماً واسع النطاق بأسلحة جوية وبرية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت إنتاج الأسلحة والطاقة رداً على هجمات كييف على روسيا.

كما قتل شخص في هجوم شنته مسيرة روسية في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما قالت السلطات الأوكرانية.

وقال الحاكم ايفان فيدوروف، إن طائرة مسيرة ضربت سيارة بين قريتي زيليني هاي وهولايابول، ما أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة.

هجوم مسيّر

في المقابل، قال جورجي فيليمونوف، حاكم منطقة فولوجدا في شمال روسيا، أمس، إن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت محطة كهرباء فرعية في المنطقة خلال الليل.

وكتب فيليمونوف في منشور على تلغرام أن عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة جارية، غير أن إمدادات الكهرباء في المنطقة، الواقعة شمالي موسكو على بعد نحو 1900 كيلومتر عن أوكرانيا، مستمرة دون انقطاع.

وفي منطقة ساراتوف الروسية قال رومان بوسارجين، حاكم المنطقة في بيان، إن شخصين أصيبا بجروح بعد أن هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية مبنى سكنياً في المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

على صعيد متصل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 79 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، الليلة قبل الماضية، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

إلى ذلك، ذكرت روسيا، أمس، أن قواتها تواصل تقدمها في معارك ضارية عند مدينتي بوكروفسك وكوبيانسك الرئيسيتين، وأنها سيطرت على قرية صغيرة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القوات سيطرت على قرية فوفتشه، الواقعة في الركن الجنوبي الشرقي من منطقة دنيبروبتروفسك.

وفي منطقة دونيتسك، قالت روسيا إنها واصلت تحقيق مكاسب في معارك في بلدة بوكروفسك الاستراتيجية، وكذلك في بلدة ميرنوهراد المجاورة.

وأضافت روسيا أن البلدتين محاصرتان. وقالت وزارة الدفاع إن قواتها تحرز تقدماً في كوبيانسك بمنطقة خاركيف.