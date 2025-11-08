موسكو: توقف المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التسوية

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن توقف عملية المفاوضات بسبب أوكرانيا يعيق التوصل إلى تسوية، مشيراً إلى أن استفزاز الأوروبيين لكييف لمواصلة الأعمال العدائية لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

وقال بيسكوف للصحفيين: الشيء الرئيسي الذي يعيق عملية التسوية حالياً هو التوقف الذي نشأ بسبب إحجام الجانب الأوكراني عن السعي إلى تسوية سياسية ودبلوماسية واستفزاز الأوروبيين لنظام كييف لمواصلة العمل العسكري، الأمر الذي يؤدي فقط إلى تفاقم وضع الجانب الأوكراني مع كل يوم يمر، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وتابع بيسكوف: بالطبع، لا جدوى من الحديث عن أي نوع من الثقة المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في الوقت الحالي.. هذا العجز أو بالأحرى، ليس عجزاً، بل انعدامه واضح.

وأشار إلى أن من الصعب للغاية محاولة التنبؤ بأي شيء هنا، ومن المرجح أن تكون أي توقعات لا أساس لها من الصحة، مضيفاً: يجب أن يسبق هذه القمة عمل مكثف ودقيق للغاية من قبل الخبراء..

وهنا يتفق زملاؤنا الأمريكيون معنا تماماً. على صعيد آخر، قالت السفيرة الأوكرانية في واشنطن، أولها ستيفانيشينا، إن بلادها منخرطة في محادثات إيجابية بشأن شراء صواريخ توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى، حتى بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أنه لا يريد إرسالها إلى البلاد. وأضافت ستيفانيشينا في مقابلة مع برنامج توازن القوى التلفزيوني الذي تبثه بلومبرغ:

النقاش مازال يجرى، لكن لدينا الكثير من الوفود التي تعمل على زيادة الموارد المالية المتاحة لشراء المزيد من القدرات العسكرية من أمريكا.. الأمر لا يتعلق فقط بصواريخ توماهوك، بل بأنواع مختلفة من الصواريخ الأخرى طويلة المدى وقصيرة المدى، ولا يمكن أن أقول إلا أنه أمر إيجابي إلى حد ما.

في الأثناء، أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس، أنه سيتوقف عن منح الروس تأشيرات دخول متعددة إلى بلدانه، في محاولة للضغط على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالا، في منشور عبر منصة اكس: شن حرب وتوقع القدرة على التنقل بحرية في أوروبا، أمر من الصعب تبريره.

وأعلن الاتحاد في بيان، أنه ومن الآن فصاعداً، لن يتمكن المواطنون الروس من الحصول على تأشيرات دخول متعددة، ما يعني أنه سيتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة في كل مرة يخططون فيها للسفر إلى الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه القيود يفترض أن تسمح بإجراء مراجعة أكثر دقة لطلبات التأشيرة بهدف الحد من أي مخاطر أمنية محتملة. وقالت كالاس: نواجه حالياً اضطرابات وتخريباً على نحو غير مسبوق بسبب تحليق طائرات مسيرة فوق أراضينا.. من واجبنا حماية مواطنينا.