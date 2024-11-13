قتلى وقصف منشأة نفطية في هجمات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا

اندلع حريق في منشأة نفطية غربي روسيا، وسقط قتلى وسط أوكرانيا، نتيجة ضربات جديدة متبادلة بالمسيّرات، في حين تخوض قوات البلدين معارك على جانبي الحدود. وقال حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، أمس، إن هجوماً شنته طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في حريق بمستودع للوقود في مدينة ستاري أوسكول. وأضاف غلادكوف إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، مؤكداً أنه لم تقع وفيات أو إصابات.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن دفاعاتها الجوية دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية. وأضافت الوزارة، عبر قناتها على تطبيق تلغرام، أن جميع الطائرات المسيرة أسقطت فوق المناطق المتاخمة لأوكرانيا.

في المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أمس، أنه أسقط 46 من أصل 110 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية. وقال في بيان له إنه فقد أثر 60 طائرة مسيرة روسية في المجال الجوي الأوكراني، مشيراً إلى أن القوات الروسية أطلقت أيضاً صواريخ وقنابل موجهة.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل امرأة وأطفالها الثلاثة جراء هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مقاطعة كريفي ريه، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسط البلاد. وقالت السلطات المحلية إن الضحايا انتشلوا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن القصف الروسي أسفر عن إصابة 14 آخرين. في السياق، قال حاكم مقاطعة خاركيف (شمال شرق) أوليه سينيهوبوف إن 3 أشخاص أصيبوا جراء قصف استهدف مباني سكنية في مدينة خاركيف الليلة الماضية.