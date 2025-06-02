موسكو وكييف تشعلان «مزاد المسيرات»

عشية انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في تركيا اليوم دخلت الحرب بينهما منعطفاً خطيراً، حيث شن الجانبان هجمات متبادلة غير مسبوقة في كثافتها ومداها بطائرات مسيّرة.

وأعلنت أوكرانيا فجر أمس، أنها نفذت عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم «شبكة العنكبوت»، استهدفت قواعد جوية استراتيجية في العمق الروسي، وتحديداً في سيبيريا، على بُعد آلاف الكيلومترات من حدودها. وقال مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية: إنّ كييف تنفذ الأحد «عملية خاصة واسعة النطاق»، تم التخطيط لها منذ فترة طويلة واستهدفت أربعة مطارات عسكرية في جميع أنحاء روسيا.

وقال جهاز الأمن الأوكراني: إن الهجمات المسيرة أسفرت عن إصابة أكثر من 40 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95 وTu-22، بأضرار، خصوصاً في قاعدة «بيلايا» الجوية الواقعة على بعد حوالي 1900 كيلومتر من أوكرانيا.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق رسمي حول الرواية الأوكرانية، بينما تحدثت وسائل إعلام روسية عن «حوادث انفجارية قيد التحقيق» في منشآت عسكرية شرقية.

لكن روسيا ردت بـ «أكبر هجوم جوي بالطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب»، حيث أطلقت أكثر من 470 طائرة مسيّرة هجومية، وسبعة صواريخ مجنحة، استهدفت كييف ومدناً رئيسة مثل خاركيف ودنيبرو. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 210 من تلك المسيّرات، وثلاثة صواريخ.

وقالت أوكرانيا: إن هجماتها طالت قواعد جوية، وكذلك مواقع بحرية استراتيجية، أبرزها قاعدة الغواصات النووية في سيفيرومورسك، الميناء الرئيس لأسطول الشمال الروسي.

تفجير جسرين

في غضون ذلك، أفادت لجنة التحقيق الروسية أمس، بتفجير جسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الروسيتين، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو، لوكالة «سبوتنيك»، إنه «في قسم سكة حديد فيغونيتشي - بيلشينو بمقاطعة بريانسك، ونتيجة انفجار، انهار هيكل جسر السيارات، وسقطت شظاياه على قطار ركاب يمر أسفله، فأصيب أشخاص وماتوا».

وفي منطقة زيليزنوغورسك بمقاطعة كورسك «تم تفجير جسر للسكك الحديدية أيضاً، ما تسبب في سقوط قطار عابر فوق طريق سريع»، وأصيب السائق واثنان من مساعديه.

ووفقاً لموسكو، قُتل 7 أشخاص وجُرح 69، نتيجة انهيار جسر في مقاطعة بريانسك غربي روسيا، وكان من بين المصابين 3 أطفال.

وأعلنت المخابرات الأوكرانية عن تفجير قطار لشحن البضائع في منطقة بإقليم زابوريجيا الذي سبق أن ضمته روسيا. وأضافت: إن القطار العسكري الذي كان في طريقه إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والذي كان محملاً بخزانات وقود وعربات شحن، خرج عن مساره نتيجة انفجار. وأضاف البيان أن الانفجار تسبب في تعطيل طريق لوجستي مهم بالنسبة للجيش الروسي في زابوريجيا.

ضربة معسكر

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني مقتل 12 من جنوده وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروح في ضربة روسية على موقع تدريب. وفي أعقاب ذلك، قال قائد سلاح البر ميخايلو دراباتي إنه قدم استقالته، مؤكداً أنه يشعر بـ«المسؤولية» إزاء هؤلاء الضحايا، وبعد هجمات دامية مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وأكد الجيش الأحد أنه لم يكن هناك «أي اجتماع أو تجمّع كبير» في المكان المستهدف الذي لم يحدّده. وأشار إلى أنّ غالبية الجنود توجّهوا إلى ملجأ للاحتماء من غارات جوية بعد إعلان حالة تأهّب حذّرت من هجوم محتمل.

يأتي هذا فيما أعلنت روسيا أنها سيطرت على قرية في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إن قواتها سيطرت على قرية أوليكسييفكا غير البعيدة من الحدود الروسية، وداخل أوكرانيا. وسبق أن أعلنت موسكو السيطرة على قرى عدة في هذه المنطقة، وأمرت أوكرانيا، أمس، بعمليات إجلاء في 11 قرية بالمنطقة.