أوكرانيا تقصف 5 مواقع روسية على طريقة «حصان طروادة»

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مطارات عسكرية روسية في خمس مناطق اليوم الأحد، مما تسبب في اشتعال النيران في عدة طائرات.

وقعت الهجمات على مناطق مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وأمور. وقالت الوزارة إن الدفاعات الجوية تصدت للهجمات في جميع المناطق باستثناء منطقتين هما مورمانسك وإيركوتسك.

وأضافت الوزارة "في منطقتي مورمانسك وإيركوتسك، أدى إطلاق طائرات مسيرة من منطقة قريبة من القاعدتين الجويتين إلى اشتعال النيران في عدة طائرات".

وتم إخماد الحرائق ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وقالت الوزارة إن السلطات اعتقلت بعض الأفراد.

وأفادت تقارير إعلامية عن تطبيق أوكرانيا لخطة مبتكرة في الهجوم مستندة على أسلوب «حصان طروادة»، حيث جاء الهجوم على المواقع الروسية من داخل روسيا، بعدما خرجت الطائرات المسيرة المخفية من شاحنات مدنية داخل الأراضي الروسية لتشن الهجوم على المواقع المخطط لها، والمحددة سابقاً، مما جعل تتبع قوات الدفاع الروسية للهجوم أمراً صعباً، وتعذر على سلاح الجو والرادارات الروسية رصد تلك المسيرات لانطلاقها من الداخل الروسي.

وتشتهر أسطورة حصان طروادة تاريخياً، كحيلة حربية ذكية ابتكرها الإغريق لانتهاء حصار مدينة طروادة، الذي استمر عشر سنوات. قاموا ببناء حصان خشبي ضخم، اختبأ فيه جنود إغريق، ثم تظاهر الجيش الإغريقي بالانسحاب. خدع الإغريق الطرواديين لإدخال الحصان إلى المدينة، وعندما حل الليل، خرج الجنود من الحصان وفتحوا بوابات المدينة لجيش الإغريق الذي كان يختبئ خارجها، وتمكنوا من السيطرة على المدينة.