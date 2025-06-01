الصين: مقارنة ماكرون وضع تايوان بأوكرانيا غير مقبولة

نددت الصين بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شبه الوضع في أوكرانيا بوضع تايوان. وأعلنت السفارة الصينية في سنغافورة، حيث أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحاته أن «مقارنة ملف تايوان بالنزاع في أوكرانيا أمر غير مقبول، فالملفان مختلفان، ولا يمكن المقارنة بينهما بتاتاً»، وقالت الخارجية الصينية في بيان، على فيسبوك: «هناك صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية».

وفي تطورات الأوضاع الميدانية بين روسيا وأوكرانيا ذكرت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية الرسمية للأنباء، أمس، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية سيطرت على قريتين في شرق أوكرانيا هما: نوفوبيل في منطقة دونيتسك، وفودولاجي في منطقة سومي.

إلى ذلك أصدرت سلطات سومي أوامر إخلاء على نحو إلزامي لإحدى عشرة قرية، بسبب تعرضها للقصف والخشية من وقوع هجوم روسي في المنطقة. وقالت إدارة سومي الإقليمية:

«اتُخذ هذا القرار في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين جراء قصف البلدات الحدودية».

وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن قصفاً جوياً روسياً على جنوب أوكرانيا أسفر خلال الليل عن مقتل رجل وفتاة تبلغ من العمر تسع سنوات في هجومين منفصلين. وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زابوريجيا: «قصف الروس منطقة سكنية بقنابل جوية موجهة»، ما أسفر عن مقتل الفتاة، وإصابة صبي يبلغ من العمر 16 عاماً.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى تدمير منزل وتضرر عدة منازل أخرى. وفي هجوم منفصل على مدينة خيرسون كتب أوليكساندر بروكودين، حاكم المنطقة على تلغرام: «أصيب رجل يبلغ من العمر 66 عاماً بجروح أدت إلى وفاته» جراء قصف روسي.

وأفاد رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية بوقوع إصابة واحدة في غارة جوية روسية بطائرة مسيرة. وفي روسيا أسفرت هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية عن إصابة 10 أشخاص في منطقة كورسك خلال الليل، وفقاً لما ذكره القائم بأعمال الحاكم ألكسندر خينشتاين.

إلى ذلك دعا رئيس ديوان المستشارية في برلين، تورستن فراي، إلى دراسة معمقة لمسألة ما إذا كان يمكن مصادرة الأصول الحكومية الروسية المُجمّدة في الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا.

وقال فراي في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج الألمانية رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لأوكرانيا استلام تلك الأموال: «يقضي كل إحساس بالعدل إلى ضرورة هذا الأمر في ضوء الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية، التي تُسببها روسيا في أوكرانيا. نشهد حالياً أعنف قصف منذ اندلاع الحرب، لذلك من الإنصاف استخدام الأموال الروسية لأغراض الدفاع».