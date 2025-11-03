موسكو لا ترى حاجة لاجتماع عاجل بين بوتين وترامب

لا ترى موسكو حاجة لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، وهي في الوقت ذاته تواصل قصف مختلف المناطق الأوكرانية، وخصوصاً منشآت الطاقة، وتتحدث عن إفشال محاولات فك الحصار عن القوات الأوكرانية في مدينة كرأسنوارميسك بمقاطعة دونيتسك.

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قال لوكالة تاس الروسية أمس: إن عقد اجتماع عاجل بين بوتين وترامب «أمر ممكن من الناحية الافتراضية، ولكن في الوقت الراهن لا توجد ضرورة له»، مؤكداً أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب عملاً دؤوباً الآن.

هجمات جوية

في الأثناء، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات جوية روسية خلال الليل أسفرت عن مقتل شخصين وانقطاع إمدادات الكهرباء عن منطقة دونيتسك بأكملها وعن عشرات الآلاف من سكان مناطق أخرى.

ولقي الشخصان حتفهما في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، حيث قال مسؤولون إن الهجمات أصابت شاحنات بضائع، وذكرت السلطات في زابوريجيا أن التيار الكهربائي انقطع عن قرابة 60 ألف شخص في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا.

وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا: إن المنطقة بأكملها، حيث تتقدم روسيا في ساحة المعركة، تواجه انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي بعد هجمات على البنية التحتية للطاقة.

وتزامنت الهجمات الروسية على منظومة الطاقة الأوكرانية مع هجوم روسي شرس يهدف إلى السيطرة على المنطقة الصناعية، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان أن الكهرباء انقطعت أيضاً عن بعض سكان منطقتي تشيرنيغيف في الشمال وخاركيف في الشمال الشرقي.

حرب المسيرات

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 67 من أصل 79 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل. وقال البيان: إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخين باليستيين من طراز إسكندر - إم، و79 طائرة مسيرة.

من جانبها، ذكرت سلطات منطقة كراسنودار جنوب روسيا، أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية تسبب في اندلاع حريق بناقلة نفط راسية في ميناء توابسي على البحر الأسود. وقالت: إن الهجوم ألحق أضراراً بمحطة نفط في الميناء. وأضافت: في وقت لاحق، أن سفينتين مدنيتين ترفعان أعلاماً أجنبية تضررتا أيضاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 164 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق الأراضي الروسية وبحر آزوف والبحر الأسود.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات الروسية تصدت لـ9 هجمات أوكرانية بالقرب من كراسنوارميسك، حاولت من خلالها فك الحصار عن القوات المحاصرة في المدينة. وأشارت إلى أن قوات «الشمال» واصلت تقدمها في عمق الدفاعات الأوكرانية، وأن عملية السيطرة على قريتي غناتيفكا وروغ في دونيتسك، شارفت على الانتهاء.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أن وحدات من قواتها تواصل توسيع منطقة السيطرة في الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية الشرقية من قرية ديميتروف في دونيتسك، في حين تقدمت قوات مجموعة «الشرق» في مناطق عدة من مقاطعتي زابوريجيه ودنيبروبتروفسك.