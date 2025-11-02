روسيا تواصل تقدمها نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية

تواصل القوات الروسية تقدمها نحو مدينة بوكروفسك الاستراتيجية الواقعة شرقي أوكرانيا وسط معارك عنيفة، وفقا لما ذكرته قناة "ديب ستيت" العسكرية الأوكرانية على تطبيق تليجرام اليوم الأحد.

وقال رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي في وقت سابق إن العمليات الرامية لصد تقدم الوحدات الروسية نحو المدينة، الواقعة عند تقاطع طرق رئيسي في منطقة دونيتسك، لا تزال مستمرة. وكان عدد سكان المدينة قبل الحرب يقدر بنحو 60 ألف نسمة.

وخلال الأيام الأخيرة، تمكن عدة مئات من الجنود الروس من اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية حول المدينة والسيطرة على أجزاء من مركزها. وقد حاولت القوات الروسية، منذ أكثر من عام، السيطرة على المدينة، التي كانت في السابق مركزا لتعدين الفحم، متكبدة خسائر فادحة خلال تلك المحاولات.

وتواجه القوات الأوكرانية في بوكروفسك ومدينة ميرنوجراد الواقعة على بُعد بضعة كيلومترات إلى الشرق خطر التطويق.

وأفادت تقارير بأن قوات خاصة أوكرانية تنفذ عمليات خلف الخطوط الروسية للحيلولة دون سقوط مدينة بوكروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير هذه القوات الخاصة.