روسيا تعلن القضاء على قوات أوكرانية خاصة في بوكروفسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها هزمت فريقاً من القوات الخاصة الأوكرانية التي هرعت إلى مدينة بوكروفسك المحاصرة في محاولة لمنع القوات الروسية من مواصلة تقدمها هناك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنها قتلت مجموعة القوات الخاصة التابعة للمخابرات العسكرية الأوكرانية، مضيفة: «جميع الجنود الـ 11 الذين نزلوا من المروحية قتلوا، والقوات الروسية تتقدم في بوكروفسك وتمشط المنطقة».

وقال مصدر عسكري أوكراني، إن أفراد مجموعة القوات الخاصة لم يلقوا حتفهم، مشيراً إلى أن العملية الأوكرانية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة لا تزال جارية. كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن قواتها أحبطت محاولة جنود أوكرانيين من وحدة سكالا الهجومية للهروب من هريشين شمال غربي بوكروفسك عند تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في المنطقة.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 98 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية. وأضافت الوزارة أن 11 طائرة مسيرة، بينها ست طائرات كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، جرى تدميرها فوق منطقة موسكو.

في الأثناء، هاجم الجيش الأوكراني، المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية موسكو بمسيرات حربية مجدداً الليلة قبل الماضية. ونشر العمدة، سيرجي سوبيانين، تدوينات متكررة على تطبيق تلغرام قال فيها إنه تم إسقاط مسيرات فردية، في ثاني هجوم من نوعه في غضون أسبوع.

وحدث انقطاع واسع للتيار الكهربائي في جوكوفسكي، جنوب شرق موسكو، ما فسرته إدارة المدينة بأنه بسبب إيقاف تشغيل تلقائي للنظام. كما تعرضت منطقة رامنسكوي المجاورة للهجوم. وقال جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إنه أصاب خط أنابيب النفط المهم حول موسكو باستخدام المسيرات.

على صعيد متصل، أدانت وزارة الخارجية الأوكرانية، ما وصفته بهجمات روسية على اثنتين من محطات الكهرباء الفرعية الحيوية التي تزود محطات الطاقة النووية الأوكرانية بالكهرباء من خلال خط خارجي. وأفاد بيان للوزارة، بأن روسيا نفذت ضربات موجهة على هذه المحطات الفرعية.

وأضافت الوزارة أن الضربات المتعمدة على منشآت الطاقة المدنية، والتي تؤثر بشكل مباشر على التشغيل الآمن للمنشآت النووية، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي. وأشارت الوزارة إلى بيان أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وأفاد بوقوع أنشطة عسكرية أدت إلى إلحاق أضرار بمحطات فرعية مهمة للسلامة والأمن النوويين في أوكرانيا.