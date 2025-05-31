روسيا إلى مفاوضات إسطنبول وأوكرانيا تطلب المقترحات

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو سترسل وفداً إلى إسطنبول لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم عدم التزام كييف.

وأضاف بيسكوف: «سيكون الوفد مستعداً صباح يوم الاثنين لاستئناف المفاوضات، الجولة الثانية من المحادثات»، معرباً عن أمله في مناقشة مقترحات إنهاء الحرب التي أعدها الطرفان. وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال جولة إسطنبول، مضيفاً:

«نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات». ولفت بيسكوف، إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت روسيا، لمجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب. وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: «لتحقيق تسوية مستدامة ودائمة للأزمة الأوكرانية، نحتاج إلى معالجة أسبابها الجذرية..

ما نقترحه هو عقد جولة ثانية من المحادثات في إسطنبول، حيث يمكننا تبادل المذكرات حول نهج كل من الطرفين في عملية المفاوضات». كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن أمل بلاده بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

بدوره، كشف رئيس الوفد الأوكراني، وزير الدفاع، رستم عميروف، عن أن كييف لا تعارض الاجتماع، لكنها ترغب في الاطلاع على المقترحات الروسية مسبقاً. وبينما ذكرت كييف أنها قدمت قائمة مطالب لموسكو، رفض الكرملين القيام بنفس الأمر، على أساس أنها لا يجب مناقشتها علناً قبل الاجتماع.

كما قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفد إلى المحادثات المرتقبة في إسطنبول.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تسفر المحادثات المقترحة في إسطنبول في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الثاني من يونيو عن أي نتائج. وأضاف في منشور على منصة «إكس»:

«لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحاً، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات. المؤسف أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يسفر الاجتماع المحتمل المقبل عن أي نتائج».

في الأثناء، اقترحت تركيا، استضافة قمة تجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيريه الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي، دونالد ترامب، إذ قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان:

«نعتقد بصدق أنّه من الممكن أن تتوج محادثات اسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة أردوغان». وأشار فيدان، إلى أن بلاده تأمل أن تستطيع أوكرانيا وروسيا حل الصراع الدائر بينهما خلال الجولة الثانية للمحادثات. وأكد الذي يزور كييف، إن روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار. بدوره، استبعد الكرملين عقد الاجتماع الثلاثي.

قلق مشروع

من جهته، قال كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، إن قلق روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقاُ مشروع، وإن الولايات المتحدة لا تريد أوكرانيا في التحالف العسكري الذي تقوده.

وأضاف في تصريح: «قلنا إنه بالنسبة لنا، فإن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس مطروحا على الطاولة، ولسنا الدولة الوحيدة التي تقول ذلك.

كما تعلمون يمكنني أن أذكر 4 دول أخرى في حلف شمال الأطلسي ويحتاج الأمر لموافقة 32 دولة من أصل 32 للسماح بالانضمام إلى الحلف.. هذه واحدة من القضايا التي ستثيرها روسيا».

اختبار مصداقية

كما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة أمام اختبار لمصداقيتها بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا إذا رفضت التزام وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة إلى سنغافورة، إنه إذا أثبتت روسيا أنها غير مستعدة لإحلال السلام، على واشنطن أن تؤكد التزامها معاقبة موسكو، مشدداً على أن هذا اختبار لمصداقية الأمريكيين.

في السياق، اعتبرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق، منددة بما أسمته الزيادة الوحشية في الهجمات الروسية على أوكرانيا مؤخراً. وأضافت: «الأمل في أن يتمكن الطرفان من الجلوس والتفاوض لا يزال حياً، ولكن بالكاد».

تطورات ميدان

ميدانياً، وفيما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية شنت هجوماً بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف بلدة أوكرانية على الحدود مع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

كما قال مسؤولون محليون، إن القوات الروسية شنت هجوماً ضخماً بطائرات مسيرة خلال الليل أسفر عن إصابة عدة أشخاص في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.