روسيا إلى مفاوضات إسطنبول وأوكرانيا تطلب المقترحات

وأضاف بيسكوف: «سيكون الوفد مستعداً صباح يوم الاثنين لاستئناف المفاوضات، الجولة الثانية من المحادثات»، معرباً عن أمله في مناقشة مقترحات إنهاء الحرب التي أعدها الطرفان. وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال جولة إسطنبول، مضيفاً:
«نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات». ولفت بيسكوف، إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا.
ما نقترحه هو عقد جولة ثانية من المحادثات في إسطنبول، حيث يمكننا تبادل المذكرات حول نهج كل من الطرفين في عملية المفاوضات». كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن أمل بلاده بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفد إلى المحادثات المرتقبة في إسطنبول.
«لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحاً، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات. المؤسف أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يسفر الاجتماع المحتمل المقبل عن أي نتائج».
«نعتقد بصدق أنّه من الممكن أن تتوج محادثات اسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة أردوغان». وأشار فيدان، إلى أن بلاده تأمل أن تستطيع أوكرانيا وروسيا حل الصراع الدائر بينهما خلال الجولة الثانية للمحادثات. وأكد الذي يزور كييف، إن روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار. بدوره، استبعد الكرملين عقد الاجتماع الثلاثي.
قلق مشروع
وأضاف في تصريح: «قلنا إنه بالنسبة لنا، فإن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس مطروحا على الطاولة، ولسنا الدولة الوحيدة التي تقول ذلك.
كما تعلمون يمكنني أن أذكر 4 دول أخرى في حلف شمال الأطلسي ويحتاج الأمر لموافقة 32 دولة من أصل 32 للسماح بالانضمام إلى الحلف.. هذه واحدة من القضايا التي ستثيرها روسيا».
اختبار مصداقية
وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة إلى سنغافورة، إنه إذا أثبتت روسيا أنها غير مستعدة لإحلال السلام، على واشنطن أن تؤكد التزامها معاقبة موسكو، مشدداً على أن هذا اختبار لمصداقية الأمريكيين.
تطورات ميدان
كما قال مسؤولون محليون، إن القوات الروسية شنت هجوماً ضخماً بطائرات مسيرة خلال الليل أسفر عن إصابة عدة أشخاص في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.