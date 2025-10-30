الكرملين يرد بحذر على حديث ترامب حول التجارب النووية

رد الكرملين اليوم الخميس بحذر على ما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف الولايات المتحدة تجاربها النووية مؤكدا أن روسيا لم تُجرِ أي اختبارات لكنها ستتخذ مثل هذه الخطوة إذا أقدمت واشنطن على ذلك.

وقبل دقائق من بدء اجتماعه اليوم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمر ترامب الجيش الأمريكي باستئناف اختبار الأسلحة النووية على الفور، وذلك لأول مرة منذ 33 عاما.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال اليوم أنه "بسبب عمليات الاختبار التي تُجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى منخرطة في اختبار الأسلحة النووية. ولم يكن لدينا علم قبل ذلك أن هناك من ينفذ (مثل هذه) التجارب".

وأضاف أن روسيا لم تتلق أي إخطار مسبق من الولايات المتحدة بشأن تغير موقف واشنطن من التجارب النووية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يشعر بأن حديث ترامب يثير سباق تسلح نووي جديدا، قال بيسكوف "ليس على وجه الدقة".

وأوضح المتحدث أن اختبار روسيا لصاروخ كروز بوريفيستنيك في 21 أكتوبر تشرين الأول والطوربيد بوسيدون فائق القدرة في 28 أكتوبر تشرين الأول لم يكن بالتأكيد تجارب أسلحة نووية. ويعمل الصاروخ والطوربيد بالطاقة النووية.

وحذر بوتين، الذي يقود أكبر ترسانة نووية في العالم، مرارا من أنه إذا اختبرت أي دولة سلاحا نوويا فإن روسيا ستفعل المثل.