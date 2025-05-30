موسكو في انتظار رد كييف على مقترح محادثات إسطنبول

مدت روسيا بعض «غصن زيتون» إلى أوكرانيا، بعقد جولة محادثات في إسطنبول، لبحث تسوية النزاع الدامي، وفيما شددت موسكو على ضرورة نيلها آليات ملزمة قانوناً، كشفت عن عدم وجود خطط لاتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وأعلنت روسيا أنها لا تزال بانتظار رد كييف على جولة مقترحة من المحادثات المقرر عقدها في إسطنبول، الاثنين، على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تنهي النزاع. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف:

«على حد علمي، لم نحصل على رد بعد.. نحن بحاجة لانتظار رد من الجانب الأوكراني»، واصفاً مطلب كييف من روسيا تسليمها شروط السلام قبل المحادثات، بأنه غير بنّاء. وأضاف بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يخطط حالياً لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

إلى ذلك، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن وزارة الخارجية، القول إن روسيا في إطار مقترحاتها للسلام، تريد آليات ملزمة قانوناً، لضمان عدم تجدد الصراع في أوكرانيا. وقالت الوزارة، إن كييف على علم بموقف موسكو بأنه لا يمكن التوصل لتسوية نهائية، إلا إذا تم القضاء على الأسباب الجذرية للصراع بشكل كامل.

وفيما دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى زيادة الضغط الدولي على روسيا لإنهاء حربها ضد بلاده، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير ماركو روبيو، كرر دعوات الرئيس دونالد ترامب إلى الحوار بحسن نية بين أوكرانيا وروسيا، كونه السبيل الوحيد لإنهاء الحرب، عقب مهاتفة مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف.

بدوره، دعا الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، روسيا وأوكرانيا، إلى عدم إغلاق الباب أمام الحوار، معرباً عن أمله في استئناف المحادثات بين موسكو وكييف في إسطنبول، الاثنين.

وقال الرئيس التركي للصحافيين المرافقين له، لدى عودته من زيارة لأذربيجان: «نحن على تواصل مع روسيا وأوكرانيا، نقول لهما إنه لا ينبغي إغلاق الباب ما دام مفتوحاً..

خلال كل من لقاءاتنا، نذكر محاورينا بأنه يجب عدم تفويت هذه الفرصة»، معتبراً أن إطفاء هذا الحريق الكبير في المنطقة، هو واجب إنساني.

سيطرة

ميدانياً، أعلنت روسيا، أمس، أن جيشها سيطر على 3 قرى إضافية في شرقي أوكرانيا، إذ أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نشر على الشبكات الاجتماعية، أن جيشها سيطر على قرية سترويفكا في منطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا، وقريتي غناتيفكا وشيفشنكو بيرشه في منطقة دونيتسك.

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 56 من أصل 90 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية، خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 90 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وأوريل وكورسك الروسية، مشيراً إلى أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

هجمات ليلية

وذكرت السلطات الأوكرانية، أمس، أن شخصاً على الأقل قتل، وأصيب عدة أشخاص آخرون، في أحدث هجمات روسية ليلية على البلاد. وقالت الإدارة الإقليمية في منطقة سومي بشمال شرقي أوكرانيا، إن مدنياً قتل، وأصيبت امرأة في مدينة بيلوبيليا بسومي، الواقعة بالقرب من الحدود الروسية.

وأضافت الإدارة الإقليمية أن مباني سكنية قد تضررت، مشيرة إلى وقوع أضرار في أماكن أخرى، كما لحقت أضرار بالبنية التحتية. وقالت السلطات إن 3 مدنيين آخرين أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة على منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية الأوكرانية.

كما أفاد رئيس بلدية موسكو، بأن وحدات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية، كانت تستهدف المدينة. وكتب سيرجي سوبيانين عبر تلغرام، أن إحدى الطائرات المسيرة أصابت مسكناً على طريق رئيس في جنوبي المدينة، لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار جسيمة.