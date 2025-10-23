بوتين: ردنا على أي هجمات في العمق سيكون ساحقاً ولن نرضخ للضغوط الأمريكية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن ردّ بلاده سيكون "جادا وساحقا" في حال شنت أوكرانيا ضربات بأسلحة بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية، معتبرا أن أي هجوم من هذا النوع يمثل تصعيدا خطيرا للنزاع.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن موسكو لن ترضخ أبدا للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى عليها، محذرا من أن الرد على أي ضربات تستهدف العمق الروسي سيكون له عواقب وخيمة وخطيرة.

وأضاف بوتين أن العقوبات الأمريكية تصرف "عدائي" و"ستكون له عواقب، لكن هذه العقوبات لن يكون لها أثر كبير على رفاهيتنا الاقتصادية". وأشار إلى أن قطاع الطاقة الروسي في حالة من الثقة.

وقال بوتين "هذه، بالطبع، محاولة للضغط على روسيا".

وأضاف أن اضطراب أسواق الطاقة العالمية ربما يؤدي إلى زيادة الأسعار، وهو ما سيسبب حالة من الإزعاج لدول مثل الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الظروف السياسية الداخلية التي تشهدها.

ولدى سؤاله عن تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي يفيد بأن إدارة ترامب رفعت قيدا رئيسيا على استخدام أوكرانيا لعدد من الصواريخ بعيدة المدى التي يوفرها لها حلفاؤها الغربيون، وعن تعليقات نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول الصواريخ المحلية التي يصل مداها إلى ثلاثة آلاف كيلومتر، رد بوتين قائلا "هذه محاولة للتصعيد".

ومضى يقول "إذا اُستخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة الأراضي الروسية، فسيكون الرد خطيرا للغاية، إن لم يكن ساحقا. عليهم النظر مجددا في الأمر".