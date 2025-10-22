بوتين يشرف على اختبار جاهزية القدرات النووية الروسية

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد الأربعاء على مناورات لقوات بلاده النووية الاستراتيجية شملت اختبارات صاروخية في البحر وفي الجو، وفق ما أعلن الكرملين.

وشمل الاختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة فضائية، وإطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من غواصة نووية في بحر بارنتس، وإطلاق صواريخ كروز ذات قدرة نووية من قاذفات استراتيجية.

وخلال التدريبات التي قال بوتين إنها مقررة منذ فترة طويلة، وحضرها عبر الفيديو، نفذ الجيش الروسي إطلاقا تجريبيا للصاروخ البالستي العابر للقارات "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية الواقعة قرب الدائرة القطبية الشمالية، إلى ميدان تدريب في كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضح الكرملين في بيان أن صاروخا بالستيا من طراز "سينيفا" يصل مداه إلى 11500 كيلومتر، أُطلق أيضا من غواصة في بحر بارنتس. وأطلقت قاذفات روسية من طراز "تو-95 إم إس" صواريخ مجنّحة. وأكدت الرئاسة الروسية أن "جميع أهداف التدريبات تحققت".

يأتي الإعلان عن هذه التدريبات الروسية بعد أسبوع من انطلاق المناورات السنوية للقوات النووية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي يشارك فيها نحو 2000 عنصر و71 طائرة من 14 دولة.

وتجري المناورات الغربية التي تستمر لمدة أسبوعين تقريبا في قواعد عسكرية في هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة والدنمارك، وكذلك فوق بحر الشمال.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "الثلاثاء" إن "مثل هذه التدريبات تقع دائما في محور اهتمام عسكريينا" الذين "يحللون بعناية مجالاتها وأهدافها".

وفي سبتمبر الماضي، شارك نحو 100 ألف جندي في مناورات "زاباد-2025" الروسية البيلاروسية والتي جرى جزء منها على مشارف الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف كييف والأوروبيين.